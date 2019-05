José Bono visita l’Ajuntament de Mislata

Connect on Linked in

El que fora president del Congrés i ministre de Defensa signa el Llibre d’Honor de la ciutat i recorda el vincle existent entre Mislata i Castella-la Manxa

Aquest matí, l’Ajuntament de Mislata ha comptat amb la visita de l’expresident del Congrés i exministre de Defensa José Bono. Carlos Fernández Bielsa, ha rebut en alcaldia al qual va ser també durant dues dècades president de Castella–La Manxa i amb el qual li uneix una estreta amistat. Allí, Bono, ha signat el Llibre d’Honor de la ciutat, ja que, encara que no era la primera vegada que visitava Mislata perquè ho havia fet ja en anteriors ocasions per actes del partit socialista, sí que es tractava de la primera vegada que trepitjava la Casa Consistorial.

Mislata acollirà el dia 1 de juny la celebració del dia dels manxecs en la Comunitat Valenciana

Mislata és una ciutat amb una nombrosa població procedent de la comunitat manxega i així ho ha volgut recordar el mateix Bono, qui, en to distés, ha comentat que, des que ha entrat per les portes de l’Ajuntament fins a pujar a la cinquena planta on es troba alcaldia, s’ha trobat amb almenys mitja dotzena de veïns que l’han saludat i que eren originaris de Castella–La Manxa. “A Mislata es va acollir a molta gent de la meua terra, entre ells als pares del propi alcalde, i jo vinc per gratitud, perquè quan la gent de la meua terra va haver de buscar un altre lloc on viure i van pensar en Mislata, es van integrar de tal manera i amb tanta força que hui s’ha produït una convivència extremadament amable i pròxima”, afirmava Bono.

Bielsa li ha agraït la visita i han estat comentant la cita del pròxim 1 de juny, quan Mislata acollirà a més de 20 cases manxegues de tota la Comunitat Valenciana per a celebrar en el Pavelló del Quint el Dia de Castella–La Manxa.