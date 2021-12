José Doria és reelegit president de l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Almussafes

Print This Post

Araceli Ortiz renova, així mateix, la vicepresidència de l’entitat, després de les votacions celebrades ahir dilluns en l’assemblea extraordinària

José Matías Doria i Araceli Ortiz van renovar, ahir dilluns 20 de desembre, els càrrecs de president i vicepresidenta, respectivament, de l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Almussafes, per als pròxims quatre anys. Tots dos representants, que exerceixen les seues funcions en la directiva des de l’any 2017, van ser reelegits durant l’assemblea extraordinària celebrada en la Llar dels Jubilats a partir de les 17 hores.

Ahir dilluns dia 20, la Llar del Jubilat d’Almussafes va acollir l’Assemblea General Extraordinària per a la celebració de la votació pública de renovació dels càrrecs de president i vicepresident de la Junta Directiva de l’Associació de Jubilats i Pensionistes, entitat que en l’actualitat compta amb més d’un miler d’associats.

Un total de 143 veïns i veïnes van exercir el seu dret al vot i van depositar la papereta en l’urna habilitada a aquest efecte per a la renovació parcial de la Junta Directiva de l’Associació de Jubilats i Pensionistes amb un resultat d’un total de 80 vots per a José Matías Doria Mengual i de 63 per a Araceli Ortiz Cacho, els únics dos candidats presentats.

La resta dels integrants de la directiva, triats l’any 2019: Manuela López Salido, secretària, Pascual Ferrer Martínez, tresorer, així com Asunción Montoyo Lluch, Encarnación Rosaleny González i Eloy Pérez Torres, els qui ocupen les vocalies de la junta, treballaran conjuntament amb els dos càrrecs recentment reelegits, en l’organització i desenvolupament de l’oferta d’activitats anual.