José Javier Sanchis, nou president del Partit Popular d’Algemesí

Amb un 100% dels vots, Sanchis assumix la responsabilitat de liderar el partit els pròxims anys

Ahir dimarts, 11 de maig, va tindre lloc el Congrés Local del Partit Popular d’Algemesí. La militància va ser cridada a les urnes per a donar el seu suport a l’únic candidat a la presidència dels populars d’Algemesí, el també portaveu del Grup Popular a l’Ajuntament, José Javier Sanchis.

Encara que es tractava d’una candidatura única, el suport va ser unànime, ja que el 89% del cens va acudir a votar i va triar a Sanchis amb un cent per cent dels vots emesos. Al congrés també va acudir el president provincial, Vicent Mompó, qui va mostrar el seu suport al nou president i a l’executiva que l’acompanyarà.

“Vull donar les gràcies a Vicente Ramón García pel treball de tots estos anys i pels èxits recollits, que han portat al Partit Popular d’Algemesí i a la nostra ciutat als nivells més alts, acompanyat del secretari general, Ramón Girbés, i els successius equips de regidors i comités executius. En particular, li done les gràcies per una transició exemplar i per tot el suport mostrat”.

“Des d’este mateix instant enfoquem el rumb amb un objectiu clar: 2023. Continuem liderant una oposició que li marca els temps i li trau els colors al govern més car i ineficaç de la nostra història. Hi ha alternativa al tripartit dels passos de zebra gegants que ens sagna a impostos a canvi de res; una alternativa de govern seriosa, amb idees i ganes de treballar per a gestionar el dia a dia d’esta ciutat”, ha manifestat Sanchis.