José Juan Zaplana demana el cessament de Barceló “davant l’expansió d’un sistema sanitari del segle XIX, amb barracons i acomiadaments”

El portaveu de Sanitat del GPP considera que “davant el col·lapse dels serveis, Sanitat sol es dedica a canviar els equips”

“La reversió de l’hospital de Torrevieja provocarà als veïns, com a Alzira, més llestes d’espera i caos sanitari”

El portaveu de Sanitat del Grup del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), José Juan Zaplana, ha demanat el cessament de Barceló “davant l’expansió d’un sistema sanitari propi del segle XIX, amb barracons i acomiadaments”.

José Juan Zaplana ha assenyalat que “la consellera de Sanitat està entestada a prendre decisions sense tindre un full de ruta. Barceló hauria de dimitir per dignitat política i, si no ho fa, Puig hauria de cessar-la immediatament”.

Per al portaveu popular, “el Botànic ens estan portant a una sanitat del segle XIX. Hui podem veure com a la ciutat d’Alacant dos centres de salut estrenen nous barracons per a atendre malalts Covid i a Alacant, Castelló i València han preparat tendes de campanya per si s’incrementen els casos Covid. Aqueixa és la sanitat del segle XIX. Hui dia Sanitat propícia un sistema sanitari amb barracons i acomiadaments”.

José Juan Zaplana ha explicat que “a l’hospital de la Ribera ha dimitit la directora mèdica, la tercera que dimiteix en dos anys. Portem en aqueix hospital dos gerents, tres directors mèdics i dos directors econòmics. Sembla que això és el que volen PSPV, Podemos i Compromis per a Torrevieja on no tenen un model clar. La consellera està obstinada a prendre aqueixa decisió de revertir-ho al públic sense tindre un pla, la qual cosa provocarà que els veïns tindran més llestes d’espera i els professionals atendran en barracons”.

El portaveu de Sanitat ha assenyalat que “els metges MIR porten en vaga 74 dies, els metges d’atenció primària diuen que limitaran la seua atenció sanitària a la seua jornada laboral exclusivament i també es neguen a fer telemedicina perquè els sanitaris no tenen ni els recursos ni els mitjans sanitaris per a fer el seu treball. Els serveis estan col·lapsats, hi ha preanuncis de vaga i la Conselleria només fa que canviar els equips. Han tingut tres caps de premsa que continuen estant en sanitat, han canviat al cap gabinet, al subsecretari però la consellera no canvia i continua sent la mateixa”.

José Juan Zaplana ha criticat que “les decisions continuen sent arbitràries i Puig no pren cartes en l’assumpte. Només crea més administració amb una Agència Valenciana de Salut que no sabem per a què serveix i una comissionada que no té ni equip ni pressupost per a poder fer cap acció en atenció primària. És una sanitat del segle XIX en el segle XXI. La consellera hauria de dimitir per dignitat política i si no ho fa Puig hauria de cessar-la immediatament”.