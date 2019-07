José Juan Zaplana: “Les dades de les llistes d’espera demostren el fracàs en la gestió sanitària de Barceló”

Connect on Linked in

El portaveu de Sanitat del GPP adverteix que “mai hi ha hagut tanta gent esperant una intervenció, 66.659 persones”

Les llistes d’espera quirúrgiques passen de 90 a 103 dies en un any

El portaveu de Sanitat del Grup Popular en les Corts, José Juan Zaplana, ha assenyalat que “les dades d elas llistes d’espera saniatarias demostren el fracàs en la gestió sanitària de Barceló”.

Per al portaveu popular “la conselleria de Sanitat es fa paranys al solitari amb les llistes d’espera quirúrgiques de l’últim semestre conegudes hui. Les dades de juny, a més d’estar cuinats per a disfressar les xifres reals que no casen amb les de sindicats i professionals, són comparats per la conselleria amb els de desembre, en lloc de comparar-los amb els del mes de juny de l’any passat”.

“Si comparem la sèrie anual, de juny a juny, podem observar com de 90 dies d’espera que hi havia el mes de juny del 2018, al juny del 2019, i segons aquestes dades proporcionades per la conselleria, veiem com s’ha incrementat en 13 dies, fins als 103 dies. De 61.800 pacients al juny de 2018 a 66.659 al juny de 2019, 4.859 persones més. També amb els pacients ocorre una cosa similar. En temps d’espera de més de 180 dies es passa de 8.270 a 11.231, 2.961 més”.

José Juan Zaplana ha advertit que “si observem la mateixa comparativa amb el mes de març, també publicat hui, de març a març es creix en 8 dies en espera, i en 5.357 persones més en espera”.

Per al portaveu popular, “aquestes dades es miren per on es miren, demostren el gran fracàs en la gestió d’Ana Barcelo. L’actual consellera prenc possessió del seu càrrec al juny del 2018 i des que ho va fer el descontrol en la situació de les llistes d’espera en la Comunitat ha sigut creixent. Quan va arribar ja era el primer problema sanitari amb Montón, però Barceló no solament ha sigut incapaç de solucionar la tendència alcista de les llistes sinó que amb les dades donades a conéixer en el dia de hui, la situació ha tocat màxims històrics, mai hi ha hagut tanta gent esperant una intervenció, 66.659, 212 més que al desembre”.

José Juan Zaplana ha afirmat que “a més de l’increment de derivacions a la privada per a tapar les misèries en la gestió de la conselleria estem observant, segons informació facilitada pels professionals, que la conselleria està retardant la incorporació en les llistes d’espera quirúrgiques col·lapsant la derivació per a la realització de proves diagnòstiques i la falta de substitució d’especialistes, i incrementant l’espera per a l’elaboració del diagnòstic definitiu necessari per a la incorporació a la llista d’espera quirúrgica”.

Finalment ha indicat que “igual que ens estan alertant que la conselleria està savando de la llista d’espera no quan es realitza la intervenció, sinó quan es comunica al pacient de la data de la cita amb l’especialista o de la data de la intervenció”.