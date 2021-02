Jose Juan Zaplana,portaveu de sanitat del Grup Popular en Les Corts, “El model Puig contra el covid és un model de fracàs”

Connect on Linked in

El portaveu de sanitat del Grup Popular en Les Corts, Jose Juan Zaplana, acusa a Puig “de criminalitzar al sector de l’hostaleria”

“La Comunitat és la que més restriccions adopta i la que té pitjors dades en morts i contagis de tota Europa”

Demana mesures sanitàries serioses i més agilitat en la gestió

El portaveu de Sanitat del Grup Popular en les Corts, Jos´ñe Juan Zaplana, ha assenyalat que “el model Puig contra la covid és un model de fracàs”.

José Juan Zaplana s’ha mostrat sorprés perquè Puig ahir diguera que tant de bo tinguérem altres solucions quan nosaltres estem proposant alternatives contínuament”.

“La Comunitat Valenciana és la que més mesures restrictives ha adoptat en tot el territori nacional i, no obstant això, és la regió europea amb major número de morts i incidència i ens sorprén que seguisquen embullats en aqueixes mateixes mesures amb les quals veiem que no s’obté el resultat previst. A més restricció no hi ha menys contagis. Cal adoptar mesures serioses i ser més àgils en la gestió”.

José Juan Zaplana ha indicat que “fa falta gestió sanitària per a solucionar el problema. Proposem mesures concretes. No pot ser que es tarden huit dies i no 48 hores per a realitzar PCR. Hi ha persones que passen la malaltia i no se’ls fa rastreig ni ningú els crida. Hi ha desconnexió entre hospitals i centres, ni flux d’informació entre la pública i privada, sense un seguiment de casos positius de PCR. Això provoca més contagis i que el virus estiga descontrolat”.

El portaveu popular ha indicat que “sense gestió sanitària no hi ha control. Això no se soluciona tancant coses sinó amb gestió sanitària i dotant als professionals de mitjans i d’espais. No entenem com al Consell li semblen dignes els hospitals de campanya i, no obstant això, hi ha espais sanitaris com el doctor Esquerdo a Alacant que continuen tancats quan amb la primera onada sí que es van usar”.

El diputat popular també ha incidit en la necessitat de reforçar l’atenció primària. “Ho plantegem el mes de juny. Algú ha de prendre les regnes de l’atenció primària. Demanem que hi haguera rastrejadors, reforços, plantilles i protocols i una direcció general per a fer la transformació digital. Van contractar una comissionada que no sabem a què es dedica”.

També s’ha referit a l’ús de les màscares. “El Consell no ha instat a rebaixar l’IVA de les màscares model FFP2. Hem demanat un pla per a l’accés de persones vulnerables a aquestes màscares i el Botànic va votar en contra”.

“És evident -ha continuat- que el que no val és el model Puig, un model de fracàs, amb hospitals que es volen, amb persones que moren en centres que eren per a persones lleus i que cada dia produeix cent morts en la Comunitat i té el règim de contagis més alt”.

José Juan Zaplana també s’ha referit a la vacunació en residències que encara hi ha sense vacunar perquè sembla que Barceló i Oltra no es parlen. “Estem jugant amb la vida de la gent i hi ha un doble criteri a l’hora de mesurar. Hi ha col·lectius que demanen ser els següents i ningú diu quins criteris seguiran. Hem vist el cessament de la directora de salut per haver donat transparència. No sabem per què no hi ha responsables polítics del nyap de la vacunació davant un procés que ha sigut irregular des del principi. Hem demanat una comissió d’investigació en Les Corts per a saber-ho tot perquè sembla que són molts els vacunats irregularment i alguna cosa ha fallat”.

A més, el portaveu popular s’ha referit a la situació de malalts d’altres patologies. “No entenem per què no s’ha fet un pla públic-privat seriós per a evitar que les persones que pateixen altres patologies es retarden en la realització de proves, diagnòstics i operacions. Puig imposa el sectarisme ideològic en la gestió sanitària. Demanem un pla perquè hui dia ningú sap res i no tenim informació de què està passant”.

“Per a Puig la culpa de tots els mals és dels bars”

El diputat popular ha acusat a Puig de criminalitzar al sector de l’hostaleria. “Sembla que per a PSPV, Compromís i Podem la culpa de tots els mals en aquesta Comunitat és dels bars. No hi ha cap informe que diga que el sector de l’hostaleria contagia més que uns altres. Ara mateix el 40% dels brots són d’àmbit escolar i ningú es planteja tancar els col·legis o el transport públic. S’han de marcar protocols, obrir terrasses en espai obert i amb mesures de seguretat. Demanem a Puig que convoque el comité d’experts per a adoptar decisions tècniques, no polítiques”.

