José Luis Almiñana i Paula Campillo regnen en la XXXVI Volta a Peu de Cullera

La carrera popular congrega a mig miler de participants en un nou èxit de participació

El running està més viu que mai a Cullera. Així s’ha demostrat en la XXXVI edició de la Volta a Peu de Cullera, una les veteranes de la Comunitat Valenciana en la seua categoria i que ahir diumenge va tornar a congregar prop de mig miler de participants que ho van donar tot i gaudiren al màxim d’un recorregut versàtil i atractiu.

El corredor local de l’Almirunning Cullera, José Luis Almiñana i la representant del CA Corriols de Sueca, Paula Campillo, es van alçar amb la victòria de manera indiscutible en les categories masculina i femenina.

Els participants s’enfrontaren a una única prova de 12,7 km amb eixida i arribada des del passeig Doctor Alemany. El traçat continuava per la costa fins a arribar al Far. El tram de tornada es va desenvolupar per la cara oest de la muntanya.

El cullerenc Almiñana fou el primer a travessar la línia de meta després de completar el recorregut amb un temps de 41 minuts i 51 segons, millorant la marca del guanyador de l’any passat.

Per part seua, l’independent Carlos Alcañiz va arribar segon amb un temps de 42 minuts i 8 segons. Completà el podi masculí Álex Rodríguez, del Mediterranea Valnea, amb 44 minuts i un segon.

La categoria femenina la va encapçalar Campillo a qui només li calgueren 53 minuts i 52 segons per a imposar el seu domini. Li va seguir la corredora del CA Utiel Zahira Alegre, a qui solament li van fer falta 54 minuts i 48 segons per a emportar-se la plata. El bronze se’l penjà la cullerenca María Pérez, del CA Cullera, amb la seua marca de 55 minuts i 41 segons.

El regidor de l’àrea d’esports, Javier Cerveró; la regidora d’Igualtat, Marta Tur i la presidenta del Club d’Atletisme de Cullera, Gema Gómez foren els encarregats d’entregar els premis als primers classificats de cada categoria.

Cerveró va remarcar el caràcter festiu de la jornada i la bona salut de la qual gaudix la Volta a Peu de Cullera. «Han passat 36 anys i està més forta que mai. Això demostra l’encert d’apostar per l’esport base com a forma no sols de fomentar una vida més sana, sinó també valors com l’esforç i la companyonia».

Per part seua, Tur va posar en valor el fet de «cada vegada més les dones siguen protagonistes en estes competicions, en les quals demostren la seua fortalesa, se superen i reivindiquen el seu paper cada vegada més rellevant en el món de l’esport».

El suport social a la Volta a Peu és palés. L’Associació de Comerciants i Empresaris de Cullera (ACECU) va donar als millors corredors locals un val de 100 euros per a gastar en els comerços adherits.

També les falles han tingut el seu protagonisme. De la mà de la Junta Local Fallera es va premiar Laura Garrigós i Heliodoro Hernán per ser els fallers amb millors temps i les falles Taüt i Plaça Mongrell per erigir-se en les dos que, empatades, van comptar amb major nombre de corredors.