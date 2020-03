Print This Post

En aquests dies d’estat d’alarma apareixen dubtes sobre les mesures adoptades per l’estat espanyol com per la Generalitat Valenciana, entre elles, els eres i els erts. José Luis Palacios, assessor laboral ens ho explica. A més ha opinat sobre les mesures adoptades front aquesta crisi.