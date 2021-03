José María Llanos (VOX) al Botànic sobre les ajudes als autònoms: “Ara ens obliguen a votar a favor de l’almoina que estan repartint a una societat afonada”

Connect on Linked in

El president i portaveu adjunt del Grup Parlamentari VOX Comunitat Valenciana, José María Llanos, ha acusat el Govern del Botànic de ser “cínic, hipòcrita i fals” i li ha recriminat, respecte al Decret llei de mesures extraordinàries per a autònoms afectats per la crisi, que ara “ens obliguen a votar a favor de l’almoina d’ajudes que estan repartint a una societat afonada i afeblida, com vostés la volen”.

Plans ha recordat que aquestes ajudes ja les va proposar VOX fa un any i ha afirmat que si el Govern central haguera donat els 80.000 milions en ajudes directes a l’inici de la pandèmia per a tots aquells que es van veure obligats a tancar els seus negocis i a no treballar ara no estaríem així. Vostés han provocat la ruïna dels valencians”.

El president i portaveu adjunt ha lamentat que les ajudes s’estan donant a comptagotes mentre creixen les cues de la fam: “Si el 14 de març acaba la moratòria vindran els concursos de creditors a punta pala i vindrà també la fallida total i la ruïna d’aquesta comunitat i d’aquesta nació”.

Plans ha continuat acusant el Botànic de no governar, de no gestionar i de limitar-se a imposar i a sotmetre. “Però VOX ha vingut per a acabar amb això i ho farem, ens han posat ací a tots els valencians i a ells, només a ells ens devem”.

José María Llanos ha recordat totes les propostes de VOX durant la Comissió per a la Reconstrucció, el fals pacte per a la reconstrucció fa ja huit mesos: “Ja vam dir que calia sol·licitar a l’Administració central un increment de les ajudes a cotitzacions a la Seguretat Social dels autònoms afectats per la crisi sanitària; augmentar la dotació aprovada perquè cap dels 275.000 autònoms de la Comunitat Valenciana, exclosos de tota mena d’ajudes, es quedaren sense l’oportunitat d’acollir-se a elles; aprovar un paquet d’ajudes a empreses que augmentaren la protecció de la salut i prevenció dels riscos laborals; simplificació de normatives, tràmits i procediments; crear un dispositiu de primera ocupació que exonerara de càrregues socials en la primera contractació de joves menors de 24 anys i per un període màxim de 2 anys; suspensió d’obligacions tributàries a les empreses durant 2020 i 2021; eliminació de taxes i impostos per a la posada en marxa d’una empresa; mobilització d’indústries…”. I després d’això, ha instat la diputada de Compromis, Mónica Álvaro, al fet que “prenga nota” després d’acusar falsament a VOX de no haver aportat propostes.

L’ajuda a Falles, Fogueres, Moros i Cristians i gaiata és “insuficient”

Per part seua, la diputada Ana María Cerdán ha afirmat, respecte al decret d’ajudes al sector de l’artesania vinculades al món de la festa -com les Falles, les Fogueres, les festes de Moros i Cristians o les gaiatas-, que aquestes ajudes arriben “molt tard i són insuficients”. Cerdán ha aconsellat al Botànic que retallada “en despesa supèrflua, ideològic i polític per a atendre les cues de la fam” i ha acusat el Botànic de no reunir-se i asseure’s amb els col·lectius afectats.

“Estan afonant al sector de l’artesania i de les tradicions, però donarem suport a les ajudes per a protegir l’essència i l’encant dels nostres municipis perquè qualsevol ajuda que arribe, encara que siga poca, és benvinguda”.

D’altra banda, la diputada de VOX ha demanat que es deixe treballar al sector de l’oci nocturn i ha proposat instar el Govern d’Espanya a alçar l’Estat d’Alarma. “Els empresaris de l’oci nocturn porten més d’un any esperant per a obrir les seues portes”. Cerdán també ha qualificat d’insuficients les ajudes a aquest sector després de les restriccions a les quals han estat sotmesos i les pèrdues que han hagut d’assumir.