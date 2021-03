José María Llanos (VOX): “Els arrossers valencians estan sent perseguits i atacats per Europa i pel Govern”

Connect on Linked in

El president i portaveu adjunt del Grup Parlamentari VOX Comunitat Valenciana, José María Llanos, ha afirmat aquest matí que “els arrossers valencians estan sent perseguits per Europa i atacats constantment pel Govern de Pedro Sánchez i pel Govern autonòmic de Ximo Puig” i ha recordat que “VOX sempre estarà del costat d’aquest sector tan important per a la Comunitat Valenciana i per a Espanya, defensant els seus interessos per damunt de tot”.



José María Llanos ha assistit a la tractorada que ha comptat amb la participació de més de 300 vehicles i que ha sigut convocada per l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-Asaja) i la Va unir de Llauradors i Ramaders de la Comunitat Valenciana. Al costat de Plans també estaven les diputades Ángeles Criado, Ana María Cerdán i Miriam Turiel, així com altres membres de VOX.



Tal com ha assegurat Plans: “Estem ací defensant els interessos del nostre arròs, de l’arròs valencià, l’arròs espanyol. Europa ha reduït les ajudes de la PAC als nostres agricultors valencians en més d’un 40% per als pròxims cinc anys”.



Així mateix, ha fet referència a la competència deslleial que pateixen els arrossers de València: “S’està produint, com va ocórrer amb la nostra taronja, una competència deslleial des de països tercers; països que no respecten ni les mesures fitosanitàries en la producció i en l’explotació dels nostres productes. També respecte als sous de misèria en aqueixes explotacions de Vietnam, de Cambodja i països similars. Els nostres agricultors ja no poden més, estan absolutament en la ruïna perquè el Govern nacional i autonòmic els ataquen tots els dies”.



José María Llanos ha lloat la labor dels nostres agricultors: “Ells són els vertaders ecologistes”. Finalment, ha posat l’accent que VOX sempre defensarà els interessos dels agricultors i ramaders valencians: “Aqueixes famílies necessiten tirar avant per a donar-los un futur als seus fills, per això nosaltres sempre estarem al costat d’ells”.