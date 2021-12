José Márquez rep el reconeixement de Catarroja després del seu pas pels JJOO de Tòquio 2020

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Catarroja ha entregat una placa al seleccionador nacional de taekwondo en reconeixement a la seua labor per a la consecució de la medalla de plata de la la taekwondista Adriana Cerezo



José Jesús Marquez ha rebut hui de les mans de la vicealcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent i el regidor d’Esports, Alejandro García, una placa commemorativa de reconeixement per part del poble de Catarroja al seu treball per a la consecució de la medalla de plata de la taekwondista Adriana Cerezo en el temple de les arts marcials dels JJOO de Tòquio 2020. L’esportista catarrogí, ara desenvolupa tasques de seleccionador nacional després d’una àmplia i llorejada trajectòria com a esportista que aglutina diferents títols internacionals.

“José Márquez és un exemple de superació a nivell esportiu sense perdre la seua gran humiltat i un gran estendard de la nostra població a la qual representa ara com a seleccionador i anteriorment com a esportista d’elit, per la qual cosa era de llei reconéixer-li la seua gran tasca en el camp de l’esport”, explica Lorena Silvent. “Des de Catarroja vibrarem amb els èxits d’Adriana Cerezo a Tòquio, però amb la mirada posada en la banqueta, amb José Márquez, qui segur tindrà un gran protagonisme en la nostra pròxima Gala de l’esport”, explica Alejandro García.

El seleccionador nacional olímpic ha signat també en el llibre d’Esports de la ciutat, on ha deixat el record del seu pas per Tòquio 2020, una assignatura , l’olímpica, que tenia pendent en la seua carrera. El taekwondista catarrogí, campió europeu i mundial, va veure tancada la porta olímpica després d’una dura lesió que el va obligar a deixar la pràctica de l’esport en actiu, al qual ha continuat sempre vinculat pel seu gran esforç i passió pel taekwondo.