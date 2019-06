José Ramón Romero durà a terme un repte solidari “Mil seiscientos por Noelia”

Print This Post

José Ramón Romero de Bétera durà a terme un repte solidari “Mil seiscientos por Noelia”, en “Prop del tu” ha volgut contar de què tracta.

Es tracta res més i menys de córrer 1600 km. En 30 dies, això és, anar corrent de València a Lisboa per les muntanyes. Actualment no es té constància de ningú que ho haja fet.

José Ramón pretén, d’aquesta forma, donar visibilitat a la síndrome de San Filippo i per tant a les malalties estranyes, siguen les que siguen i per una altra, recaptar una ajuda econòmica directa per a Noelia que té aquesta malaltia.

Sens dubte un repte apassionant.