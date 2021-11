José Sacristán representarà a Cullera a Miguel Delibes

Connect on Linked in

El guanyador del Goya en 2020 interpreta en “Dona de roig sobre fons gris” a un pintor que perd a la seua dona després d’una malaltia

La millora de la programació cultural per part de l’Ajuntament permet l’arribada al municipi d’obres de primer nivell

La Casa de la Cultura de Cullera acollirà este pròxim diumenge dia 21 de novembre, a partir de les 19 h, la representació teatral de l’obra de Miguel Delibes, “Dona de roig sobre fons gris”, a càrrec de la companyia de l’actor madrileny José Sacristán.



El guanyador del Goya al millor actor en 2020 i que a més compta en el seu haver amb premis tan destacats com dues Petxines de plata en el Festival de Cinema de Sant Sebastian en 1978 i en 2012, escenificarà el paper d’un pintor amb molts anys en l’ofici i que porta molt temps sumit en una crisi de creació arran de la defunció de la seua dona de manera sobtada.



L’obra trasllada a l’espectador a l’estiu i tardor de 1975. La filla del protagonista es troba a la presó per les seues activitats polítiques i és en aqueixes dates és quan arriba la notícia de la malaltia de la mare. Una història d’amor en el camí desenfrenat i sense retorn cap a la mort. Una hora i mitja en la qual l’espectador podrà viure el seu costat més humà.



La inclusió de Cullera en el Circuit teatral de la Generalitat permet a la ciutat acollir obres de primer nivell sense necessitat que els ciutadans hagen de traslladar-se fora del municipi per a gaudir del millor teatre.



“És un orgull per a nosaltres haver dignificat la programació cultural de Cullera i permetre a la ciutadania que puga assistir a representacions teatrals del més alt nivell amb intèrprets de la talla de Sagristà”, ha assenyalat la regidora de Cultura, Silvia Roca. “Hem passat de ser un Ajuntament sense programació cultural pròpia a disposar d’una completa





agenda dirigida als més diversos públics i que conjumina qualitat i entreteniment” ha afirmat Roca.