José Tomás recupera la lletra i partitura d’un antic himne del Centre Politècnic i el dona a la Biblioteca Suecana

La Biblioteca Suecana va acollir ahir a la vesprada un acte de caràcter especial, en el qual un antic alumne del Centre Politècnic, José Tomás, va voler fer lliurament a la ciutat d’una antiga composició musical, en forma d’himne, que cantava el cor del col·legi en la dècada dels anys 50. En concret, la donació va consistir en un cd amb la gravació de la peça musical, la lletra de la mateixa i una fotografia dels membres del cor.

Amb el pas dels anys, segons compta José Tomás, el grup que formava el tercer curs de batxiller va continuar taral·larejant-lo en les diferents ocasions en què es reunien i, d’esta manera, l’himne ha continuat sent present sempre entre ells. “La meua intenció, amb esta aportació a la ciutat de Sueca, és donar-li un destí a esta composició perquè perdure en el temps. I quin millor lloc que la Biblioteca Suecana!”, en paraules de Tomás, qui recorda que el procés, a l’hora de tornar a gravar esta composició musical, ha sigut, a vegades, complicat, “es desconeixia si havia sigut interpretat amb anterioritat als anys 50. No es conservava la partitura, i es desconeixia també l’autor d’esta, així com el de la lletra. Un dia li vaig comentar al meu gendre Miguel Ángel, que és músic, l’existència d’este himne, del qual recordava la lletra i l’entonació, i que seria una llàstima que es perdera en el temps. Aleshores, va agafar un paper pautat i va començar a anotar les corresponents notes mentre jo cantava. Posteriorment, es va realitzar la gravació en un cd amb la música ben harmonitzada i orquestrada per una banda”, ha expressat Tomás. “Vam començar a provar amb el piano, buscant la màxima fiabilitat amb l’original. L’única guia que teníem eren els seus records; no teníem referències. A partir d’ací, vaig aconseguir traure la melodia, vam fer un arranjament per a banda i, amb l’ajuda de César Murillo, vam gravar la peça. La nostra intenció era conservar-la com a record, i la veritat és que, partint únicament del record de Pepe, tot el que s’ha aconseguit després, creant una partitura que es pot interpretar per una banda, i disposar ja d’una gravació en un cd, per a nosaltres és molt important”, ha assenyalat Miguel Ángel Ferrando, músic i gendre de José Tomás.

En l’acte de la donació, va estar present l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, qui va expressar el seu agraïment pel gest i valor de l’obra, “és un acte doblement satisfactori per a mi, perquè José Tomás va ser durant molts anys el meu professor. Per això, quan em van plantejar esta donació, em va semblar una aportació molt interessant perquè tota la ciutadania que vulga conéixer, o recordar, esta obra musical, puga accedir a ella. Així mateix, amb esta aportació s’engrandeix un poc més l’arxiu que es conserva a la Biblioteca Suecana. Les meues felicitacions a Pepe i a totes les persones que han intervingut en esta creació”. Així mateix, l’alcalde va voler disculpar l’absència del regidor de Cultura, Vladimir Micó, per malaltia.

Junt a José Tomás i l’alcalde de Sueca, van estar també presents en l’acte els gendres de José Tomás, Miguel Ángel Ferrando i José Segarra; i un dels companys d’estudis de José Tomás, i membre també del cor, Valerià Montón.