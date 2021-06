Josep Peiró, elegit president de la Societat Musical Lira Almussafense d’Almussafes

Print This Post

El nou president i els 14 membres que completen la Junta Directiva treballen ja en la revitalització de l’entitat després de la pandèmia

El consistori d’Almussafes tramita un nou contracte amb la Societat Musical amb un increment econòmic per al seu finançament i manteniment

La nova junta directiva de la Societat Musical Lira Almussafense, renovada íntegrament en l’assemblea general ordinària celebrada el passat 17 d’abril, s’ha reunit aquesta setmana amb l’alcalde, Toni González, i el regidor de Cultura, Àlex Fuentes. L’executiu local millorarà el programa d’ajudes destinades al manteniment de l’entitat cultural per a col·laborar en la seua recuperació, després del dur període de pausa obligada de l’activitat de la Societat a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. A més de les dues línies de subvencions per a l’adquisició d’instruments musicals i el manteniment del Centre Professional de Música, que sumen 60.000 euros anuals, l’Ajuntament es troba tramitant el nou contracte de participació de la banda en els actes lúdics i festius, al qual li aplicarà un augment econòmic i que superarà els 100.000 euros distribuïts entre els exercicis de 2021 i 2022.

La nova Junta Directiva de la Societat Musical Lira Almussafense d’Almussafes, presidida pel músic Josep Peiró, es troba bolcada des del passat 17 d’abril, data de celebració de l’assemblea ordinària per a la seua renovació, en el creixement col·lectiu i enfortiment de l’entitat cultural, que afronta ara una nova era després de l’aturada obligada de la seua activitat provocat per la pandèmia de la Covid-19.

La banda de música i la Societat Musical aporten riquesa, dinamisme i singularitat a Almussafes, per la qual cosa l’executiu local mostra la seua ferma aposta per la revitalització d’aquestes, donant continuïtat a les dues línies de subvenció incloses en els comptes generals de 2021 per a sufragar les despeses d’adquisició de nous instruments musicals i el manteniment del seu Centre Professional de Música, pressupostats en 10.000 i 50.000 euros, respectivament.

Així mateix, la col·laboració del consistori d’Almussafes amb la Societat Musical també inclou, des de fa anys, un contracte de participació de la Banda de Música en els actes lúdic-festius i culturals que organitza l’Ajuntament, l’últim d’ells amb un pressupost que no superava els 80.000 euros.

En la reunió mantinguda a la Casa Consistorial aquesta setmana, el primer edil, Toni González, i el regidor de Cultura, Àlex Fuentes, van informar el nou president de l’entitat, Josep Peiró, de les millores que s’aplicaran en el nou contracte, actualment en procés de redacció. “Incrementarem el nombre d’actes anuals que compten amb una participació activa de la banda de música i consegüentment també l’import total del contracte, que previsiblement ascendirà a més de 120.000 euros, distribuïts entre dues anualitats, la del 2021 i la del 2022”, explica l’edil de cultura.

“Estem plenament compromesos amb les nostres entitats locals, que han afrontat un any atípic i replet de dificultats, i encara que afortunadament ens trobem immersos en un període de recuperació, és ara quan des de les administracions públiques hem d’apostar per defensar i mantindre la cultura i a aquelles associacions que la promouen i lògicament la nostra Societat Musical juga un paper excepcional en aquesta”, comenta el president de l’executiu.