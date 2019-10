Joventut impulsa el programa ‘Saó’ als instituts de Paiporta

Connect on Linked in

La proposta comença amb un taller d’improvisació teatral i continuarà amb activitats per a la promoció de les relacions sanes a tots els nivells com a eix transversal

El taller d’improvisació teatral és el punt de partida del Programa Saó de l’Ajuntament de Paiporta, una intervenció socioeducativa que té com a eix transversal les relacions sanes, i està coordinada pels departaments d’Igualtat, la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA), l’àrea de Medi Ambient i el Centre Jove.

En aquesta ocasió, el taller d’improvisació teatral pretén ser una aproximació al teatre improvisat i una oportunitat per convidar als joves a participar en el taller d’iniciació a la improvisació teatral de l’Agenda Jove de tardor, que ja ha començat amb molt bona acollida.



Altres activitats que configuren el programa Saó i que el converteixen en un programa multidisciplinar són els tallers d’educació emocional, Cinema i Valors, Tallers de Gestió de l’estrès per a la pau, Parlem de… (amb assumptes com la marihuana, el tabac, l’alcohol o la festa), activitats de prevenció de la violència masclista, com ‘No em toques el whatsapp’, teatre – fòrum sobre la igualtat a la parella, tallers d’educació afectivo-sexual, tallers de dinàmiques grupals, xerrades sobre el món del còmic i tallers d’escriptura creativa, així com accions de sensibilització sobre el reciclatge de matèria orgànica.



Amb aquesta proposta, l’Ajuntament de Paiporta consolida un programa que va començar el curs anterior, i que es reforça enguany amb nous recursos educatius que estan tenint bona acceptació entre la comunitat educativa.