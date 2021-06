Joventut impulsa la campanya “Decibel Ø, Zero soroll, Convivència total” sobre la conciliació de l’oci nocturn i el dret al descans

Connect on Linked in

L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Joventut, ha dissenyat la campanya “Decibel Ø, Zero soroll, Convivència total”, una iniciativa que té com a objectiu sensibilitzar a la població sobre la necessitat de gaudir de l’oci nocturn des de l’empatia i el respecte al descans dels veïns i veïnes de la ciutat. La regidora de Joventut, Maite Ibáñez, ha presentat este dilluns la campanya, que està integrada en l’eix ‘Joventut Compromesa’ del Pla de Joventut 2019-2023.

Esta acció es dirigeix tant a la població jove local, com a estudiants Erasmus i turistes que visiten la ciutat, per la qual cosa s’ha triat una denominació comprensible tant en anglés, com en castellà i en valencià. Les accions de Decibel Ø, ha explicat la regidora, tindran lloc de manera virtual i en entorns físics, és a dir, que es farà ús tant de les xarxes socials institucionals, com del mobiliari urbà i mitjans de transport urbà col·lectiu, com a autobusos, metro i tramvia.

De manera complementària, s’han previst també accions de sensibilització que duran a terme persones informadores directament en les zones i barris més freqüentats en els moments d’oci nocturn. La seua labor serà “generar consciència cívica i tractar de minimitzar les molèsties generades”, ha explicat Ibáñez, que ha subratllat que es començarà amb el repartiment de fullets en la zona de Marítim, i s’anirà ampliant a altres àrees de la ciutat amb major afluència de persones en horari nocturn.

“APUNTA’T A LA CONVIVÈNCIA TOTAL”

La campanya es presenta amb un eslògan principal: “Decibel Ø. Zero Soroll, convivència total”, però inclou altres dos lemes: “La millor nit és la que pot gaudir tothom. Apunta’t a la convivència total” i “Hi ha moltes maneres de passar la nit, respecta-les totes. Apunta’t a la convivència total”.

Tal com ha subratllat la regidora de Joventut, “esta és la primera fase de la campanya, ja que el programa total inclou una sèrie de vídeos curts sobre este tema que es difondran més endavant en les xarxes socials”.

Durant la presentació de la campanya, la regidora de Joventut, Maite Ibáñez, ha descrit com el final de la situació de toc de queda, juntament amb l’obertura de l’oci nocturn i la relaxació de les restriccions, “decretades la setmana passada, després d’un descens pronunciat dels contagis i l’avanç de la vacunació, s’han incrementat les situacions de dificultat a l’hora de compatibilitzar l’oci nocturn amb el descans de la ciutadania”.

UN MODEL DE CIUTAT HABITABLE

No obstant això, la regidora ha subratllat que l’oci nocturn suposa “una part important de la cultura jove a València; a més genera beneficis econòmics, afavoreix la socialització, genera noves relacions, i potència la diversitat cultural i la identitat de la ciutat a través de les diferents zones i opcions d’oci existents”. “Però és cert –ha afegit- que algunes conductes que es produeixen durant els moments d’oci comporten problemes de convivència que afecten el dret al descans d’altres persones. De fet, existeixen zones concretes de la ciutat on es concentra la població que gaudeix de l’oci i això genera un problema de soroll per al veïnat”.

Per això, ha conclòs, des de la Regidoria de Joventut “busquem abordar estos problemes amb aproximacions conciliadores i empàtiques. Esta iniciativa convida a compartir la necessitat de conciliar l’oci nocturn amb un model de ciutat habitable per totes les persones”.

Ibáñez ha recordat que des de la Regidoria de Joventut es contínua treballant per ampliar l’oferta d’activitats d’oci saludable i alternatiu per a joves. “Disposem de programes en els quals oferim un ampli catàleg d’activitats totalment gratuïtes, relacionades amb l’ocupació del temps lliure, com a excursions per la naturalesa, multiaventura, rutes culturals, tallers artístics o cursos”, ha explicat la delegada, qui ha recordat, a més, que durant els mesos de juliol i agost s’ha preparat una àmplia varietat d’activitats d’oci alternatiu i temps lliure en el marc del programa “Estiu Jove”, que inclou activitats esportives, nàutiques, culturals i formatives. Les inscripcions es poden realitzar a través de la pàgina web de la Regidoria de Joventut.