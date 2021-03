Joventut posa en marxa tallers per a fomentar relacions igualitàries entre l’alumnat de l’IES de Foios

Connect on Linked in

Els tallers s’impartiran en els grups de 1r i 2n de l’ESO i FP Bàsica de l’IES

Des de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Foios s’ha posat en marxa el taller d’educació afectivosexual ‘Atenent l’assetjament sexual en les noves tecnologies’, que s’impartirà, del 8 al 25 de març, en un total de 18 grups de 1r i 2n de l’ESO i FP Bàsica de l’IES. El taller, impartit per l’Institut de Sexologia i Psicoteràpia ESPILL, consistirà en tres sessions per cada grup a través de les quals s’oferirà informació, però també es fomentarà la responsabilitat en les relacions i es modificaran actituds.

Alguns dels aspectes que s’abordaran durant les sessions són les creences sobre l’abús sexual; pilars per a una relació afectivosexual sana; l’educació en igualtat eliminant estereotips sexuals; els perills de les noves tecnologies en la conformació de la identitat personal i social en l’adolescència; la influència dels mitjans de comunicació, les xarxes socials, la música, etc.; o pautes de prevenció de sexting, grooming o sextorsió.

L’objectiu d’aquests tallers no és un altre que aprendre a mantenir relacions igualitàries, desenvolupar habilitats d’autocura, protecció i privacitat, saber identificar els senyals de sextorsió i aprendre a posar límits en les relacions amb els altres, així com ajudar a entendre i interioritzar la sexualitat de forma integrada, on valors com l’afectivitat, el respecte, l’amor i la comunicació són primordials per a una sexualitat sana i lliure de violència.

Per al regidor de Joventut, Paco Serrano, “és necessari oferir als joves eines i informació per a evitar abusos i aprendre a relacionar-se des del respecte. Des de l’àrea de Joventut, ens preocupa la prevenció en salut i els estils saludables dels joves. Per això, creiem que l’educació és el millor mitjà perquè els xics i xiques siguen capaces d’assumir responsabilitats i actituds davant els diferents problemes, però també que sàpien posar fre a actituds sexistes que deriven en tipus de maltractament, com l’abús sexual, la violència de gènere o el ciberassetjament”.

En aquest sentit, Serrano ha agraït a l’institut la seua col·laboració per a dur a terme aquesta iniciativa, que busca “la prevenció mitjançant formació i educació”.

L’Institut de Sexologia i Psicoteràpia ESPILL és una entitat privada amb vocació social que, des de 1983, ve desenvolupant la seua tasca professional en l’àmbit de la psicologia i la sexologia. L’Institut realitza labors clíniques, educatives i de formació de professionals.