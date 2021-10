Joves de les associacions AFARADEM i La Nostra Veu d’Alzira coneixen el patrimoni valencià a Sant Miquel dels Reis i Xàtiva de la mà del Serval

Print This Post

El Servei de Promoció i Ús del Valencià repetirà la iniciativa després de la satisfactòria acollida

El regidor Alfred Aranda considera que les eixides «ajuden a la sociabilització i a la integració»

La Regidoria de Cultura, a través del Servei de Promoció i Ús del Valencià, Serval, ha realitzat diverses actuacions per a apropar la cultura a les persones amb diversitat funcional i amb malalties mentals d’Alzira.

Els primers que han participat en esta iniciativa han sigut els membres de l’associació AFARADEM, que, el passat dijous 14 d’octubre, es desplaçaren en autobús per a visitar la seu de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Hi participaren un total de 20 persones, entre professionals i usuaris, que gaudiren del taller que realitzaren i de la visita guiada per les dependències de l’antic monestir de Sant Miquel dels Reis a la ciutat de València.

D’altra banda, el dissabte 16 d’octubre, va ser el torn dels 20 joves de l’associació La Nostra Veu que, amb la companyia de dues monitores, viatjaren en autobús a Xàtiva. Passejaren pel centre històric, esmorzaren i visitaren el majestuós castell de la capital de la Costera.

Les dues associacions han manifestat el seu agraïment a l’Ajuntament d’Alzira per patrocinar estes eixides culturals, ja que els ha permés conéixer institucions, edificis de patrimoni històric i els ambients d’altres ciutats. Estes excursions també fomenten «viure noves experiències, la diversió i la sociabilitat», han expressat.

Debat sobre joves, salut mental i suïcidi als Premis Literaris

D’altra banda, les Jornades Culturals dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira inclouen la taula redona «Joves, salut mental i suïcidi», en la qual participen Joanjo Garcia, autor d’Els adeus del jaguar (Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil 2020); Rafael Sotoca, metge; Mila Font, delegada de Metges Sense Fronteres, i Carmen Montón, exministra de Sanitat, que també tractaran la prevenció del suïcidi juvenil. Tindrà lloc el 4 de novembre a les 19 hores a la Casa de la Cultura.

El regidor de Cultura, Alfred Aranda, ha mostrat la seua satisfacció per l’excel·lent acollida que han tingut les visites culturals, que, a petició de les associacions, es repetiran en altres ocasions. «Entre tots hem de col·laborar en la integració de les persones que necessiten una atenció especial i una abraçada amiga», ha declarat Aranda.