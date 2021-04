Joves esportistes d’Alcàsser pugen al pòdium en les seues respectives disciplines

Print This Post

Tant el Club Gimnàstica Rítmica com el de Taekwondo obtenen bons resultats en les competicions

Els i les joves esportistes d’Alcàsser estan recollint els fruits del seu esforç i dedicació. I és que tant el Club Gimnàstica Rítmica, com el de Taekwondo estan obtenint bons resultats en les diferents competicions que s’estan disputant. Així, si fa una setmana, la gimnasta Alicia García es penjava el bronze en l’International Tournament Estrella d’Aura Costa Adeje, en la categoria sènior B, els i les esportistes del club de Taekwondo tampoc s’han quedat arrere.

Héctor Almudever i Álvaro Reynal pujaven al pòdium en el campionat autonòmic, aconseguint el bronze en el pes de -63 kg i plata en el pes de -68 kg. Així mateix, a nivell nacional, Lucía Carrillo i Ismael San Bartolomé es penjaven dos bronzes, en la categoria Júnior, en el pes de -46 kg i -51 kg.

Com explica Sandra, la seua entrenadora, «des que començàrem a competir, fa huit anys, hem obtingut molt bons resultats. Ara, aquest cap de setmana, competirem en els Jocs Escolars on els més menuts s’iniciaran en els campionats i on portarem a uns 20 xiquets i xiquetes».

Per a l’alcaldessa Eva Zamora, «aquests resultats són un clar exemple del treball dels joves esportistes del nostre poble, però també dels clubs que fan una tasca fonamental per a inculcar hàbits de vida saludables. Des de l’ajuntament continuarem treballant conjuntament per a impulsar la pràctica de l’esport».