JovesPV-Compromís Ribera Alta s’oposa a la violència policial i dóna suport a la llibertat d’expressió i a la lluita Lleonesa pel dret a la seua autodeterminació

El passat dissabte, 27 de febrer, es varen aprovar en l’Assemblea Nacional del partit dues propostes de resolució per tal de posicionar-se en aquests temes d’actualitat política.

L’Assemblea celebrada de forma telemàtica per les circumstàncies actuals varen aprovar les dues propostes que eixiren des del col·lectiu de la comarca de la Ribera Alta.

D’una banda, es varen unificar tres propostes de resolució que s’havien fet també des de l’Horta Sud, l’Horta Nord i la Ribera Alta baix un mateix objectiu: mostrar el més ferm rebuig als abusos policials a les ciutats del País Valencià en resposta a l’encarcerament de Pablo Hasél, a favor de la llibertat d’expressió i en contra de la llei que està empresonant la gent per cantar: la llei Mordassa. Des de JovesPV-Compromís es denuncia que la incompetència de la delegada del Govern, Glòria Calero, és una de les majors responsables de dirigir estes accions i que aquesta ha mentit públicament sobre les actuacions policials. En concret, la policia ha carregat de forma desmesurada i brutal contra persones que es concentraven i manifestaven pacíficament a la plaça de l’Ajuntament, a la plaça de Sant Agustí i als carrers de València.

El detonant d’aquesta crispació social és, sens dubte, la Llei Mordassa, agreujada per una dura reforma del Codi Penal, aprofita per a donar-li ales a la força policial (carregada d’odi i violència bruta) i talla als drets i les llibertats dels manifestants. I així, a la democràcia governada pel “gobierno más progresista de la historia”, encara esperem que el PSOE i Unidas Podemos complisquen la seua promesa electoral de derogar la Llei Mordassa.

Per tot, es varen concloure els següents acords: la corresponent compareixença de la delegada del Govern, Gloria Calero, i exigir-ne la dimissió o cessament; instar al Gobierno de España a reconéixer i condemnar la violència policial; demanar a Compromís l’enduriment de la relació amb el Gobierno de España i, si escau, la retirada del seu suport.

D’altra banda, animats per la voluntat de Carles Mulet per donar-li veu al poble lleonés i les seues reivindicacions, els joves de Compromís varen decidir que donarien d’ara endavant suport a la seua lluita recollida baix el lema del “Lexit”.

De les reunions produïdes entre la Secretaria Comarcal i la plataforma social Conceyu País Llionés s’exposa que des del mateix moment en què l’autonomia de Castella i Lleó es va constituir ha suposat una autèntica ruïna econòmica, social i cultural per a la part lleonesa mentre que la part Castellana s’ha vist beneficiada per la constitució de l’autonomia. Ara Lleó reclama la seua “llibertat” de Castella donat que no veuen altra solució que no siga separar-se d’un projecte fallit on Valladolid exerceix d’una macrocefàlia pareguda al centralisme que exhibeix Madrid amb la resta d’Espanya, actuant com un forat negre de població, recursos i infraestructures.

Va ser poc abans de la pandèmia, al desembre del 2019 on a l’Ajuntament de Lleó mitjançant partits com UPL (Unió del Poble Lleonés) es va aprovar la primera moció per fer pressió al govern central. Des d’aleshores s’han afegit suports amb mocions que recullen quasi la meitat de població de Lleó i, a partir d’ara, amb 61 vots a favor de la proposta, s’acorda el suport incondicional de JovesPV-Compromís en la lluita lleonesa per la seua llibertat, donat que aquesta ajuda representa un dels principals valors del partit: la cooperació entre pobles i el suport de tots els territoris a la seua autodeterminació.