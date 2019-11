Juan Botella i Miguel Barrachina s’han reunit per parlar sobre la problemàtica de la CV-500

Connect on Linked in

Juan Botella: “com és possible que encara no s’hagen posat en contacte amb nosaltres per a reunir-nos i poder traslladar-los les nostres inquietuds a fi d’arribar a un consens!”.



L’alcalde del Perelló, Juan Botella i la regidora, Natividad Aguado, s’han reunit amb Miguel Barrachina, portaveu d’Infraestructures del Grup Popular en les Corts. En la trobada l’alcalde del Perelló, Juan Botella, li ha traslladat la preocupació dels veïns per les obres del Pla de Pacificació de la CV-500 i la necessitat que el conseller siga clar “a l’hora de confirmar si es paralitzaran o no les obres que ja s’estan executant, a fi d’evitar que s’instal·len els semàfors en la gola de Puchol, una mesura letal per als nostres pobles”, en paraules de l’alcalde, qui també ha assenyalat que “volem que s’estudien altres alternatives tècniques per a incrementar la seguretat dels vianants que accedeixen al mirador de Puchol, però que es descarte per complet la instal·lació de semàfors, les conseqüències dels quals seran nefastes”.