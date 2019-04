Juan Carlos Juliá, Pediatre al·lergòleg parla en “Prop de tu” sobre les al·lèrgies alimentàries que afecten els xiquets i les xiquetes.

Print This Post

En l’última dècada ha augmentat notablement el nombre de persones que patixen al·lèrgies.

Els xiquets han sigut els més afectats, s’estima que aproximadament un 30 per cent d’ells és al·lèrgic. Cada vegada hi ha més casos d’al·lèrgies infantils i cada vegada duren més. El pediatre al·lergòleg Juan Carlos Juliá ha assistit al programa “Prop de tu” per parlar-nos de les al·lèrgies alimentàries que afecten u de cada deu xiquets.

Cal anar molt en conter amb les al·lèrgies dels més menuts perquè poden ser perilloses si no es tracten a temps.

Hi ha diferents tipus d’al·lèrgies infantils.

La veritat és que les al·lèrgies són cada vegada més freqüents entre els més xicotets, sent les que hem nomenat les més comunes. La prevenció de les al·lèrgies, dins del que estan a la nostra mà, consistix en una combinació de mesures que hem de prendre quant a la neteja a casa, la roba que usa el bebé i com no, l’alimentació de la mare durant l’embaràs.