Juan Diego Ingelmo i Bàrbara Folch guanyen el XI Concurs de Cartells del Dia Internacional de la Dona d’Almussafes

L’Ajuntament d’Almussafes anunciarà la commemoració de la seua V Setmana per la Igualtat amb una obra elaborada per Juan Diego Ingelmo, que ha sigut el guanyador del ‘XI Concurs de Cartells del Dia Internacional de la Dona’ organitzat pel consistori de la població. En l’apartat local, s’ha imposat a la resta de candidatures la presentada per Bàrbara Folch. Tots dos rebran com a recompensa 300 euros. Els 22 cartells participants s’exposaran del 2 al 23 de març en l’hall del Centre Cultural.



La V Setmana per la Igualtat d’Almussafes, que se celebrarà del 2 al 8 de març, ja té cartell anunciador. El jurat de del XI ‘Concurs de Cartells 8 de Març: Dia Internacional de la Dona’, presidit per la regidora de Polítiques d’Igualtat, Belén Godoy, i integrat també per la regidora de Festes, Mar Albuixech, les artistes Tere Cuñat i Delemsa Mínguez, i la responsable del Departament de Comunicació, María José Girona, es va reunir el passat dilluns 3 de febrer a les 17 hores en el Centre Cultural per a triar les creacions guanyadores entre un total de 22 treballs presentats per 13 persones.



Juan Diego Ingelmo Benavente, de 47 anys i veí de Borriana, s’ha proclamat guanyador en la categoria general, mentre que Bàrbara Folch Blasco, de 19 anys i estudiant de Disseny i Tecnologies Creatives en la UPV, s’ha imposat en la categoria local. Cadascun d’ells rebrà, com estableixen les bases de la convocatòria, un xec valorat en 300 euros com a premi. L’obra de Juan Diego Ingelmo Benavente serà la que utilitze l’Ajuntament d’Almussafes per a anunciar el programa d’actes organitzats pel consistori per a commemorar la V Setmana per la Igualtat, que es desenvoluparà en la població del 2 al 8 de març. Totes les obres, això sí, formaran part d’una exposició que s’inaugurarà el dilluns 2 de març a les 18 hores en el hall del Centre Cultural i que romandrà disponible fins al pròxim 23 de març.



“Aquesta edició s’han presentat al concurs persones d’Alfarp, València, Oliva, Canet d’en Berenguer, Torrent, Borriana i Almussafes, una cosa que demostra l’interés dels artistes per aquesta convocatòria que es planteja amb l’objectiu de trobar la millor imatge per a cridar l’atenció a la ciutadania sobre les activitats incloses en aquesta important commemoració”, ressalta Godoy. Per a l’edil, “resulta fonamental cuidar cada detall de les activitats i en eixa línia es convoca el certamen, amb el qual a més involucrem a la gent en l’inajornable repte de lluitar per la igualtat real entre homes i dones”.



V Setmana per la Igualtat

Del 2 al 8 de març, l’Ajuntament d’Almussafes desplegarà en la seua V Setmana per la Igualtat una completa agenda d’actes per a commemorar el Dia Internacional de la Dona. Entre elles destaca l’estrena del documental ‘Les dones d’Almussafes són cultura’, produït pel propi consistori, el tradicional sopar commemoratiu, el manifest reivindicatiu, la marxa a peu amb esmorzar popular, dues xarrades sobre el tractament de la violència de gènere en els mitjans de comunicació, un taller sobre apoderament personal i la projecció de la pel·lícula ‘Ladies in black’. A més, també hi haurà espai per a dues representacions teatrals, titulades ‘Amigues’ i ‘Mixtures’, de Tramant Teatre i La Fera Teatre, respectivament.