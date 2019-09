Print This Post

Juan Fuster Verdú, investigador de l’IFIC, nou delegat del CSIC a la Comunitat Valenciana

Juan Fuster Verdú, professor d’investigació a l’Institut de Física Corpuscular (IFIC), centre mixt de la Universitat de València i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha sigut nomenat nou delegat institucional del CSIC a la Comunitat Valenciana, en substitució de José Pío Beltrán Porter.

L’acte de relleu institucional s’ha celebrat aquest dilluns 16 de setembre a la Casa de la Ciència del CSIC a València, amb l’assistència de Rosa Menéndez, presidenta del CSIC, a més de representants de les universitats públiques valencianes i l’Agència Valenciana de la Innovació, entre altres.

José Pío Beltrán es reincorpora, com a professor d’investigació ad honorem, al seu centre, l’Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes (IBMCP). Beltrán ha sigut delegat institucional del CSIC a la Comunitat Valenciana en dos períodes: des de 1996 fins a 2001 i des de 2009 fins a l’actualitat.

Trajectòria

Juan Fuster Verdú (Alcoi, 1960) és un expert reconegut internacionalment pels seus treballs sobre mesures de precisió del Model Estàndard, a més de pels seus mètodes innovadors tant en l’anàlisi de dades com en el desenvolupament de nous detectors de partícules com els detectors de traces i de vèrtexs. Professor d’investigació del CSIC a l’Institut de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-Universitat de València), va completar el seu doctorat en l’experiment CELLO en DESY (Alemanya), des d’on es va traslladar al CERN per a treballar en l’experiment DELPHI de l’antecessor del LHC, anomenat LEP.

Després del seu retorn a València el 1996, va iniciar a l’IFIC un grup de recerca pioner a Espanya en el desenvolupament de detectors de silici aplicats a la física de partícules. Aquest grup va construir part del detector intern de l’experiment ATLAS, un dels ‘gegants’ del LHC que va descobrir el bosó de Higgs el 2012. Fins a l’actualitat, Juan Fuster ha treballat en la física del quark top al LHC i en el desenvolupament de futurs acceleradors lineals.

Ha sigut director de l’IFIC durant el període 2003-2007, gestor del Pla Nacional de Física de Partícules (2007-2010), coordinador de l’Àrea de Ciències Físiques del CSIC des de 2010 fins a 2012 i president de la Comissió de Partícules i Camps de la Unió Internacional de Física Pura i Aplicada (IUPAP), a més de ser el màxim responsable de la principal conferència mundial de física de partícules, ICHEP, celebrada per primera vegada a Espanya a la ciutat de València el 2014.

Entre altres reconeixements, Fuster va obtindre el mes de març passat el Premi d’Investigació Humboldt, un dels guardons més prestigiosos que s’atorguen a Alemanya per a reconéixer la trajectòria científica dels premiats. El premi distingeix les seues aportacions al coneixement de la partícula elemental coneguda més pesada, el quark top, mitjançant el desenvolupament de noves tècniques experimentals que s’apliquen en el major accelerador de partícules del món, el LHC del CERN, i serveixen de base per als acceleradors del futur.