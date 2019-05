Juan José Alepuz de AVA-ASAJA, ha visitat “Prop de tu” per donar a conéixer l’actual situació de la fruita d’estiu.

Print This Post

El responsable de la sectorial de la fruita d’estiu de l’AVA-ASAJA Juan José Alepuz ha visitat el programa “Prop de tu” per parlar entre altres coses del cultiu de meló d’Alger que és redueix un 38% durant els últims 5 anys.

El clima ha canviat i ja no és el mateix.

Les cotizacions de la zona productora d’Espanya més precoç.

Cal tindre en compte, que les collites de meló d’Alger d’Andalusia i Múrcia entren en producció un poc abans que les de la Comunitat Valenciana.

A més ens ha assenyalat com comença la campanya d’estiu amb la bresquilla i la fruita dolça.

Des de AVA-ASAJA no hi ha dubte que continuen lluitant per la nostra agricultura.