Juan Manuel Olivera guanya la XV Marxa BTT Transaledua de Llombai

Llombai va acollir diumenge la XV Marxa BTT Transaledua, prova puntuable per al Circuit BTT la Ribera 2020, que a més va comptar amb la visita de tres reconeguts pilots del motociclisme: Héctor Barberá, Xavi Forés i Jaume Masià. La prova ciclista va tenir un alt èxit de participació i el nombre de corredors assistents va fregar els 400. Organitzat conjuntament per l’Ajuntament de Llombai i el Club BTT Colaita Extrem, l’esdeveniment va transcórrer per les muntanyes de la localitat i va tenir un recorregut total de 40 quilòmetres. Juan Manuel Olivera va ser el vencedor en la categoria d’E-Bike amb un temps d’1 hora, 40 minuts i 43 segons. El corredor independent va pujar al més alt del calaix, on el van acompanyar Vicent Andrés i David Fuster, del BTT Navarrés i el Asbike.es, respectivament. Manuel Márquez, Eloy Contreras, Robert Canet, David García o Jacobo Lozano van ser altres corredors a destacar.

En la modalitat elit, Hèctor Molla, del Big Bikes de la localitat de Carlet, es va alçar amb el triomf seguit de Mario Roser, del BH Concept València. En tercer lloc en aquesta modalitat va entrar Marc Sánchez, corredor independent. En Màster 30, Oleg Chuzhda es va adjudicar la prova i Miguel Molla i Rafa Donat van ser segon i tercer respectivament. En una altra de les categories, Màster 40, José Cabello, del Bicicletes Manrubia va ser el vencedor i Daniel Doménech i Alejandro Seguí el van acompanyar al podi. En Màster 50, Israel De Paco va ser el corredor més destacat, mentre que en la categoria Veterans el premi va ser per a Paolo Fiarni. En categoria Sub-23, Édgar Teno, Adrián Aranda i Sergio Metola van dominar la prova i finalment, en la categoria Júnior i Cadet Víctor Molinero i Raúl Estellés van ser els vencedors. En la categoria femenina cal destacar les actuacions de Glòria Medina, Edelmira Ramón, Mari Torres, Maite Alcover i Vanesa Mesón.