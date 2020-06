Júlia Company anuncia un pla d’acció per a fomentar les comunitats energètiques locals

Ivace Energia iniciarà al setembre un estudi i pla d’acció amb horitzó 2030



– El passat 12 de juny es va posar en marxa una nova línia d’ajudes per a impulsar les instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica en comunitats d’energies renovables



La directora general de l’Ivace, Júlia Company, ha anunciat que Ivace Energia elaborarà un pla d’acció per a fomentar la implantació de comunitats energètiques locals en el territori valencià.



Segons ha explicat en la Jornada ‘Creació de comunitats energètiques locals en polígons industrials”, organitzada entre l’Institut Tecnològic de l’Energia (ITE) i Ivace, l’objectiu prioritari d’Ivace en matèria energètica és aconseguir un model energètic sostenible i alhora “més just, més participatiu i més democràtic, en el qual els ciutadans i ciutadanes adquirisquen un paper protagonista “.



Referent a això, ha explicat que “la creació de comunitats energètiques en els polígons industrials pot contribuir a la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic”.



Per a Company, la producció d’energia a nivell local és “indispensable per a fomentar la producció d’energia renovable, difondre la democràcia energètica i reduir les taxes de pobresa energètica” i les comunitats locals d’energia poden contribuir “plenament a la descentralització i democratització dels sistemes energètics i fomentar un desenvolupament econòmic i social sostenible a nivell local”.



En aquest sentit, ha incidit en el paper “clau” de les comunitats energètiques, en la transició energètica, ja que a diferència de les empreses tradicionals del sector elèctric, “persegueixen fins no sols econòmics, sinó també fomentar la participació ciutadana, la utilització de les cadenes de subministrament locals i brindar oportunitats d’ocupació local, motivat pels objectius de millora ambiental i mantenint el valor de la generació de l’energia dins de la població local”.



Per això, Ivace Energia iniciarà al setembre un estudi i pla d’acció per a impulsar de manera efectiva les comunitats energètiques d’energies eenovables en la Comunitat, amb horitzó 2030, i d’aquesta manera fomentar una major participació de la ciutadania, institucions i pimes en els projectes de transició energètica que es desenvolupen a nivell local.



Ajudes a l’autoconsum en comunitats energètiques



Cal destacar que Ivace Energia va posar en marxa el passat 12 de juny una nova línia d’ajudes per a impulsar les instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica en comunitats d’energies renovables, que compta amb un pressupost per a 2020 de 550.000 euros.



Es tracta d’una línia d’ajudes dirigida específicament a les comunitats locals d’energia, a través de la qual se subvenciona fins a un 65% el cost dels projectes d’energia solar fotovoltaica, per a la generació i autoconsum col·lectiu, d’energia elèctrica.



La quantia màxima subvencionable per projecte serà de 100.000 euros i el termini per a la presentació de sol·licituds es prolongarà fins al pròxim 10 de juliol.



Poden beneficiar-se d’aquestes ajudes aquelles entitats que es basen en una participació oberta i voluntària, siguen autònomes i estiguen efectivament controlades pels seus membres que estiguen situats en les proximitats dels projectes d’energies renovables propietat de l’agrupació.



Parcs empresarials



Durant la seua intervenció, Júlia Company ha posat l’accent en la importància dels parcs empresarials en el procés de reactivació de l’economia i ha assegurat que “han de continuar sent element dinamitzador de l’ocupació, de la indústria i dels sectors productius de la Comunitat”.



“En ells- ha continuat- es genera el 50% de l’economia valenciana i s’instal·len empreses i pimes que creguen llocs de treball i riquesa per als nostres municipis i comarques que en aquests moments és tan necessari”.



Així mateix, ha subratllat l’aposta “sense precedents” de l’Ivace pels parcs empresarials amb ajudes directes per a la seua millora i modernització, així ha destacat que durant el període 2017-2019 “s’han invertit 74 milions d’euros beneficiant alhora a empreses i a 181 municipis”.



Aquestes subvencions contemplen actuacions clau en la conjuntura econòmica actual com la implementació de carril bici, que facilita el desplaçament dels treballadors i treballadores; l’obra civil per a la implantació de fibra òptica necessària per a poder desenvolupar el teletreball, i l’habilitació de nous aparcaments i nous accessos.