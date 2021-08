Junta Central actualitza les normes de l’Ofrena per a Setembre

Print This Post

Junta Central Fallera de València ha fet publica la nova normativa al respecte d’un dels actes més esperats per tots els valencians, l’Ofrena a la Mare de Dèu dels Desemparats, una Ofrena que torna en 2021 baix les restriccions de la crisi sanitària

Només es podrà desfilar en els horaris i recorreguts oficials establits per la Junta Central Faller a i aprovats tant pel Ple de la Junta Central Fallera, com per l’Assemblea de Presidents de Falla

Haurà de respectar-se amb total puntualitat els horaris d’eixida fets públics

Les Comissions desfilaran en files de 4 falleres/as com mínim

La distància entre les files serà aproximadament de tres metres , inclosos l’estendard de la Comissió, la Senyera i les canastillas de flors que siguen portades

El President de la Comissió major anirà integrat en la primera fila de la Comissió

Queda prohibit realitzar corredors de rebuda pels components de la Comissió a les Falleres Majors

Tots els fallers/as que participen en l’Ofrena de Flores hauran de vestir la indumentària tradicional valenciana

Les Comissions de Falla no podran convidar a títol particular per a participar en l’Ofrena de Flors a qualsevol altra Comissió de Falla o Col·lectiu Fester no pertanyent al cens de Junta Central Fallera, excepte la invitació de cortesia

Seran causes de sanció les següents conductes o fets:

Incomplir el nombre de components per fila o la distància de separació marcada per a les files

Desfilar més persones de les que existisquen en el cens oficial Realitzar accions de cantar, ballar, fer palmes o actituds similars durant el recorregut oficial entre els punts de desfilada anteriorment esmentats, havent de guardar-se la deguda imatge conforme a l’acte de què es tracta.

Les sancions oscil·laran entre la prevenció per escrit per a les infraccions lleus, fins a la prohibició de desfilar en l’exercici faller següent per a les infraccions més greus