Junta Central Fallera, deixa fora dels alts càrrecs infantils als majors de 14 anys

Un nou debat social i faller damunt la taula, després que Carles Galiana president de Junta Central Fallera de València fera públic fa unes hores que els xiquets i xiquetes majors de 14 anys, no podrien continuar en el seu càrrec com a màxims representants de les seues comissions per tindre l’edat de pujar a formar part de la comissió adulta



El debat sorgeix en el moment que després de dos anys seguits sense la celebració de les Falles i els primers anuncis de comissions amb la continuació un any més de tot el seu quadre d’honor fins que es puga d’una forma o l’altra tancar l’exercici i que els representants hagen tingut l’oportunitat de disfrutar d’almenys els seus monuments



Davant esta situació Galiana ha sigut contundent enguany no està previst aquest tema. Almenys, des de la JCF

En principi, de manera reglamentària no poden ser fallera major o president: els que arriben a majors passen a majors

Tampoc ens ha arribat cap consulta o proposta sobre aquest tema va reconéixer durant el passat ple telemàtic

Decisió que no tardat a rebre diverses opinions del món faller



A més Junta continua amb la idea de celebrar unes particulars Falles en el segon semestre de 2021, gran part del futur es decidirà en la reunió que tindrà lloc el mes vinent de maig, com va assegurar Galiana