Jurat de l’alta gastronomia per al I Concurs Inclusiu Internacional de Paelles de Cullera

Els prestigiosos cuiners Carlos Julián i Manuel Pérez, entre els membres del comité



Cullera celebra este dissabte el I Concurs Inclusiu Internacional de Paelles, un esdeveniment emmarcat dins del III Festival Internacional de Rugbi Inclusiu i que busca demostrar les capacitats laborals de les persones amb discapacitat intel·lectual.

En esta primera edició, el concurs comptarà amb un jurat de luxe del món de la gastronomia, el periodisme i fins i tot de l’art.

El que va ser director de l’Hotel Astoria durant més de 25 anys, Paco Franco Domingo, serà l’encarregat de presidir-lo. Franco ha sigut jurat en el Concurs Paella de Cullera i és, a més, membre del Club de Caps de Cuina de la Comunitat Valenciana.



Estarà acompanyat per Carlos Julián, ex-atleta d’elit, ara prestigiós cuiner del restaurant Ampar del Hospes Palau de la Mar, situat en un hotel de cinc estreles de València i especialitzat arrossos. També Manuel Pérez, cap de cuina a l’Hotel Ayre Astoria Palace.



El jurat el completaran el cap de cuina José R. Lozano, el periodista gastronòmic Juanma Romero, l’artista valenciana Rosita Amores i el President de l’Associació d’Hostaleria i Turisme de Cullera, Juan Femenía.



Dinàmica del concurs

Els participants elaboraran una paella valenciana per a deu comensals seguint les instruccions dels xefs de diversos restaurants de la zona. Dividits per equips, tindran una hora per a elaborar la recepta.

Entre els objectius del concurs, donar visibilitat als entorns de treball inclusius i donar a conéixer fora d’Espanya un dels plats més emblemàtics de la gastronomia valenciana.