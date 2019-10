Just triomf de la UD Carcaixent davant el CD Pedreguer

Connect on Linked in

El Quatre Camins acollia el duel entre la UD Carcaixent i el CD Pedreguer. El partit va ser molt intens i fruit d’això va haver-hi dues expulsions, totes dues per als locals i no exemptes de protestes per part de la parròquia que va acudir al camp. Malgrat la inferioritat numèrica amb la qual van jugar bona part de la segona part, els de Castillo es van portar els tres punts merescudament.



Arrancava la trobada i des del moment inicial es veia que els locals volien ser els amos del partit enfront d’un conjunt visitant que es replegava amb línies molt juntes i tractant d’eixir al contraatac. Malgrat disposar de diverses ocasions per a avançar-se els de Carcaixent, tot semblava abocat a arribar al final dels primers 45 minuts amb el resultat inicial. No obstant això, va aparéixer Alexandre, el gran protagonista de la trobada, per a als 44 minuts avançar al seu equip en el marcador i deixar tocat al rival just a la vora de l’intermedi.



Després del pas per vestuaris, la segona part anava a ser un cúmul d’emocions. Als 10 minuts de la segona meitat els locals anaven a patir el seu primer contratemps, en expulsar el col·legiat a Jorge Seral per doble amonestació. Això semblava que podia canviar el signe de la trobada, però als cinc minuts de l’expulsió de nou Alexandre posava terra pel mig en aconseguir el 2-0. I quan tot semblava abocat a la tranquil·litat local, el mateix Alexandre era expulsat també per doble groga amb 25 minuts encara per davant. Amb dos jugadors menys i el resultat a favor, van passar a ser els visitants els que es van ensenyorir de la trobada, però no van crear sensació de perill en cap moment. El Carcaixent va poder sentenciar la trobada al contraatac però el marcador ja no es mouria. Justa victòria local.



Després d’aconseguir els tres punts, els de Castillo finalitzen la jornada sisens amb 8 punts i amb un partit menys, visitant la pròxima jornada al Pego Cf. Per part seua, el CD Pedreguer finalitza la jornada dotzé amb set punts, rebent la pròxima jornada a la UD Portuaris-Disarp.