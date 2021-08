Justícia adjudica les obres per a la nova Oficina d’Assistència a les Víctimes del Delicte de Mislata

Print This Post

La previsió és que les dependències del servei públic estiguen operatives el mes vinent d’octubre

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública ha adjudicat les obres per a l’adequació de l’Oficina d’Assistència a les Víctimes del Delicte (OAVD) dels jutjats de Mislata. El pressupost base de l’actuació ascendeix a 75.673 euros perquè les dependències d’aquest servei públic estiguen operatives el mes vinent d’octubre.

Donades les limitacions d’espai dels jutjats de Mislata, l’oficina se situarà en un local llogat confrontant a la seu judicial, en el número 1 de la plaça d’Espanya d’aquest municipi de L’Horta Oest. L’adequació pretén compartimentar l’espai existent per a situar tres llocs de treball per al personal de la OAVD, una sala d’espera que preserve la identitat i la intimitat de les víctimes i una altra d’atenció individualitzada de les mateixes característiques, així com una sala de reunions i lavabos accessibles.

Amb la posada en marxa d’aquesta oficina, que serà la dinovena dels partits judicials valencians, es completarà el mapa de les OAVD d’aquesta província que, unida a la de Carlet i l’alacantina de Vila Joiosa, i les de Nules i Segorbe a Castelló culminarà el desplegament de les 37 oficines en tota la Comunitat Valenciana.