Justícia conclou la reforma dels jutjats de Benidorm després d’invertir més d’un milió d’euros

La consellera Bravo anuncia una altra actuació per a situar el nou jutjat social 2 que serà “fonamental per a alleujar l’augment de la càrrega de treball provocat per la pandèmia”

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, ha conclòs la reforma dels jutjats de Benidorm després d’invertir més d’un milió d’euros.

Els últims treballs que s’han conclòs han sigut la reparació i renovació de les façanes, la coberta i el revestiment de les finestres per a millorar l’eficiència energètica de l’edifici.

Tal com ha explicat la consellera Gabriela Bravo, en menys d’un any “hem destinat més d’un milió d’euros en els jutjats de Benidorm en una sèrie d’actuacions que van començar al novembre amb l’adequació de l’Oficina d’Assistència a Víctimes i ha conclòs ara amb la reforma integral de la façana, la coberta i els interiors de manera que aquesta ha sigut la major inversió en millores d’una única seu judicial a la província d’Alacant”.

Des que el mes de novembre passat es va finalitzar el projecte de millora de la il·luminació i climatització de l’edifici amb un pressupost de 150.000 euros, s’ha dut a terme la reforma i adequació integral de les façanes que ha suposat una inversió de poc més de 700.000 euros que s’ha executat en cinc mesos, el termini previst.

Les obres han suposat un important canvi de les façanes oest i sud de l’edifici en la qual s’ha substituït parcialment la rajola *caravista per peces d’alumini que donen continuïtat a la façana principal i, a més, milloren l’aïllament de l’immoble

A més, a la fi de l’any passat també es va finalitzar la reforma de l’Oficina d’Atenció a les Mates en la primera planta i la Unitat de Valoració Forense Integral. En aquesta actuació -amb un pressupost de 120.000 euros- es van crear més despatxos i es van ampliar els espais de treball, els de la sala d’espera, l’arxiu i el Gabinet Psicosocial.

“Continuarem invertint en el partit judicial de Benidorm amb una altra reforma interior que permetrà disposar d’espai per a dos nous òrgans judicials, un d’ells serà el nou Jutjat social número dos, que entrarà en funcionament el pròxim 31 de desembre i és fonamental per a alleujar la càrrega de treball provocada per la pandèmia i la posada en funcionament de la qual va quedar en suspens l’any 2011”, ha conclòs Gabriela Bravo.