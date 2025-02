Justícia obri dos oficines PROP a Benetússer i Algemesí per a facilitar als ciutadans la sol·licitud d’ajudes de la DANA i la targeta de transport

La Conselleria de Justícia i Administració Pública ha posat en servei dos noves oficines administratives PROP a Benetússer i Algemesí, amb l’objectiu de facilitar als ciutadans la presentació de sol·licituds per a les ajudes convocades a conseqüència de la riuada del 29 d’octubre.

En aquest sentit, els funcionaris s’encarregaran principalment d’omplir les sol·licituds de les persones que acudixen presencialment a l’oficina.

L’obertura d’aquestes oficines administratives s’emmarca en les mesures adoptades en el Pla Recuperem, i se sumen a les situades a Massanassa i Paiporta, que es troben en funcionament amb la mateixa finalitat.

L’oficina de Benetússer està situada en l’edifici Nou Espai, avinguda Camí Nou, 36, i la d’Algemesí en el carrer Muntanya, 24, Antic Casino. L’horari d’atenció al públic és de 9:00 a 14:30 hores.

Tràmits que es poden dur a terme

En aquestes oficines PROP es facilita la tramitació de les ajudes a les persones físiques que hagen patit la pèrdua de béns i estris de primera necessitat a conseqüència dels danys ocasionats en la seua vivenda, amb un import de 6.000 euros per vivenda afectada.

De la mateixa manera, també es tramiten les ajudes urgents per a les persones que hagen patit la destrucció de determinats vehicles de motor i ciclomotors de la seua propietat, que van des dels 250 euros a ciclomotors, 750 euros a motocicletes, 2.000 euros a turismes, furgonetes i vehicles similars i 2.500 euros a vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

I també es tramitarà la targeta de transport gratuït de la Generalitat, i així s’arreplega una de les peticions dels alcaldes de les zones afectades.

A més, les noves oficines de Benetússer i Algemesí oferixen serveis addicionals com l’emissió de certificats de firma electrònica de la Generalitat i també fan el registre de la Cl@ve de l’Estat. D’aquesta manera, es pretén facilitar als ciutadans que puguen realitzar qualsevol tipus de tràmits per via telemàtica de forma més còmoda, sense necessitat d’anar a cap oficina de manera presencial.