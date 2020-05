Karate Club Alboraia celebra la primera edició online del torneig Trofeu Vila d’Alboraia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

• L’agrupació esportiva ha tret partit del confinament amb entrenaments des de casa i una competició digital

Karate Club Alboraia ha celebrat este any la primera edició online del torneig Trofeu Vila d’Alboraia, que va tancar la seua data límit el passat 15 de maig. Es tracta d’una alternativa a l’esdeveniment que se celebra de manera anual i de manera presencial en la Ciutat de l’Esport del municipi i que la seua XIX edició s’hauria d’haver celebrat el 25 d’abril.

Amb més de 50 competidors exclusivament del club, el resultat del XIX Trofeu Vila d’Alboraia de Karate 2020 ha sigut el següent: en la categoria base femenina, Paula González, Cristina Sánchez i Núria Sanfeliu han aconseguit el primer, segon i tercer lloc, respectivament; en la categoria base masculina, Dani Galán, Hugo Siurana i Neizan Martín han fet el mateix; mateixos resultats en la categoria avançada femenina amb Patricia Martínez, Zoe Amanda i Malak El Hamri; completant el podi en la categoria avançada masculina amb Sergio Rodríguez, Alejandro Molina i Marc León.

La curiosa iniciativa s’ha produït després que els entrenaments es realitzaren des de casa, respectant el confinament, amb un seguiment telemàtic amb vídeos tutorials que ha elaborat l’equip tècnic del club i en el qual també han participat l’alumnat.

L’últim esdeveniment presencial que va realitzar el club alboraier va tindre lloc el passat 7 de març, pocs dies abans de decretar-se l’Estat d’Alarma que va impedir, per motius sanitaris, la celebració d’aquestes activitats multitudinàries. Va ser la primera fase del Circuit 20 Aniversari, una trobada esportiva per equips de tres categories de les modalitats Kata i Kumite per edats i que, al principi, s’anava a celebrar durant tot l’any