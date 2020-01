Kork Ballington serà l’estrela convidada del Racing Legends

Print This Post

El pilot sud-africà va ser quatre vegades campió del món de 250 i 350cc amb Kawasaki

Ballington és, juntament amb Brad Binder, l’únic sud-africà campió del món

El Circuit Ricardo Tormo celebrarà el pròxim 29 de febrer i 1 de març la setena edició del Racing Legends, el festival de cotxes i motos clàssics que obri el calendari del motor a Cheste.

Com cada any, hi haurà un pilot de llegenda al qual els aficionats tindran l’oportunitat de veure córrer una vegada més sobre l’asfalt de Cheste, una de les pistes més emblemàtiques del motociclisme. En aquesta ocasió, serà el sud-africà Kork Ballington, dues vegades bicampió del món en 1978 i 1979 de les categories de 250 i 350cc.

El pilot africà va aconseguir la seua primera victòria mundialista el 1976 a Espanya, al circuit de Montjuïc, als comandaments d’una Yamaha de 350cc. Però no va ser fins que es va enrolar en les files de Kawasaki quan va aconseguir els seus millors resultats.

En total, Ballington va aconseguir 31 victòries en el mundial de motociclisme, 46 podis, 4 títols mundials i un subcampionat. Després de tres anys sense èxit en la categoria reina, es va retirar de la competició en 1982. En 2018 va ser anomenat MotoGP Legend al circuit de Philip Island durant el Gran Premi d’Austràlia, país en què resideix.

D’aquesta manera, el pilot sud-africà tindrà l’oportunitat de tornar a provar alguna de les seues motos històriques durant el Trofeu Paco González. A més, un dels col·leccionistes participants portarà fins al Circuit Ricardo Tormo les Akashi KR 250 i 350 per a rememorar el motociclisme de fa més de 40 anys.

El Racing Legends reuneix cada any més de mil vehicles clàssics a les instal·lacions del Circuit Ricardo Tormo. La venda anticipada d’entrades ja està oberta en la web del Circuit www.circuitricardotormo.com i també estaran disponibles en les taquilles del Circuit durant la celebració de l’esdeveniment.