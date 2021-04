Koynos i l’Ajuntament de Godella defenen la lectura fàcil per a totes les persones

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Godella, a través de la regidoria de Benestar Social, i les persones amb diversitat funcional que assistixen al centre Koynos han defés la lectura fàcil per a totes les persones en un esdeveniment celebrat en el matí de hui en el saló de plens amb motiu de la commemoració del Dia del Llibre del pròxim 23 d’abril.

Diverses persones amb diversitat funcional intel·lectual de l’entitat establida a Godella i l’alcaldessa Eva Sanchis han participat en la cita reivindicativa en què s’ha llegit un comunicat defenent la lectura fàcil perquè tota la ciutadania puga disfrutar del plaer d’un llibre.

La lectura fàcil busca resumir els continguts i realitzar-los amb un llenguatge senzill i clar perquè puguen ser entesos per persones amb diversitat funcional intel·lectual.

L’alcaldessa Eva Sanchis s’ha compromés a difondre el comunicat elaborat per les persones que formen Koynos en el pròxim ple del 29 d’abril perquè tots els grups municipals coneguen la importància d’oferir llibres, textos o formularis, entre altres, adaptats a les regles de lectura fàcil per a la seua fàcil comprensió per les persones amb discapacitat.

Així mateix, els membres de Koynos han entregat a la primera edil diferents cartells perquè siguen instal·lats en els edificis municipals i públics amb l’objectiu que la ciutadania conega la importància d’adaptar els textos a la lectura fàcil. De fet, en la Biblioteca Municipal de Godella ja hi ha una secció específica de lectura fàcil per a donar resposta a les persones que necessiten este tipus de llibres.