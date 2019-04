L’ Ajuntament i la Generalitat Valenciana acorden un nou pla d’inspeccions contra l’intrusisme en vivendes turístiques

Connect on Linked in

Les inspeccions d’habitatges turístics, que duran a terme els tècnics de la Generalitat Valenciana junt a la Policia Local, començaran al barri de Ciutat Vella

La regidora de Turisme, Sandra Gómez, acompanyada de la regidora de Protecció Ciutadana, Anaïs Menguzzato, s’ha reunit este matí amb el secretari autonòmic de Turisme de la Generalitat Valenciana, Francesc Colomer, els qui han acordat l’elaboració d’un nou pla d’inspeccions contra l’intrusisme en vivendes turístiques, per part de la Policia Local i tècnics de la Generalitat Valenciana, que començarà al barri de Ciutat Vella.

Amb l’elaboració de la nova planificació de la inspecció de la Policia Local i la Generalitat Valenciana, «qualsevol pis que hui dia no compte amb el número de registre i no complisca les nostres normes de compatibilitat urbanística, es quedarà fora, ja que el cos d’inspecció controlarà que no hi haja cap pis i apartament que no complisca la legislació», ha afirmat Gómez. «Començarem pel barri de Ciutat Vella, que és on existix major oferta d’apartaments turístics», ha exposat la regidora, qui ha posat en valor l’última sentència favorable a la Generalitat Valenciana, «perquè ja no existix cap finestra per la qual els propietaris que gestionen els seus pisos de forma il·legal puguen escapar-se, ja que s’han donat resolucions judicials que validen la voluntat legislativa i d’inspecció de les administracions valencianes».

La regidora de Protecció Ciutadana, Anaïs Menguzzato, ha explicat que el primer pas de la col·laboració de la Policia Local és la formació de diferents agents, per part dels tècnics de l’àrea de Turisme de la Generalitat Valenciana. «Ja tenim identificats alguns apartaments turístics que han sigut denunciats, on es podrà obrir acta per part de la Policia Local perquè la Generalitat comprove si estos apartaments estan o no dins dels registres», ha afirmat la regidora, qui també ha recordat que «veïns i veïnes poden denunciar si identifiquen algun cas d’este tipus, perquè la policia puga comprovar-ho posteriorment».

Per la seua part, el secretari autonòmic de Turisme de la Generalitat Valenciana, Francesc Colomer, ha valorat positivament «este pla d’acció per a combatre l’intrusisme, que servix de conjura col·lectiva en l’afany per avançar i continuar treballant per un model turístic basat en els professionals». «L’estratègia compartida permet que puga fluir la informació, que s’alinee l’estratègia de resposta i ens dona més força per a lluitar contra la competència deslleial i l’intrusisme en vivendes turístiques», ha afegit.