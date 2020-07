L’ Oceanogràfic reobri amb una festa de benvinguda

Print This Post

Escolars allotjats en l’Alberg d’Olocau han sigut els primers a entrar al recinte al ritme d’una xaranga i entre els aplaudiments del personal



Totes les instal·lacions compten amb les preceptives mesurades de seguretat higiènica i sanitària i s’han establit recorreguts unidireccionals per a evitar aglomeracions

El Oceanogràfic de València ha obert aquest matí les seues portes després del període de tancament des de mitjan mes de març i ha rebut als seus primers visitants amb un acte festiu, unes paraules de benvinguda del seu director general, Eduardo Nogués, i l’aplaudiment de la plantilla representada per empleats dels diferents departaments.



El major aquari d’Europa ofereix des d’aquest matí totes les seues àrees, jardins, punts de restauració – cafeteries, pizzeries, la Llotja d’autoservei i els restaurants Oceans i Submarí-, les projeccions en cinema 4D, Delfinari i, per descomptat, el gran nombre d’animals, que suma més de 15.000 d’unes 6oo espècies que formen un amplíssim ventall amb el qual es dóna a conéixer els diferents hàbitats del planeta. Així mateix es reprén la possibilitat de celebrar esdeveniments.



La presència al·legòrica del ibis escarlata, Zazú, un cant a la llibertat de moviment i a la nova mobilitat, ha donat pas a Eduardo Nogués, qui s’ha felicitat per l’arribada de la normalitat i perquè l’aquari ha mantingut totes les seues constants de manteniment i, sobretot, de benestar animal.

Posteriorment i amb l’animació de la xaranga Caramel de Catarroja, un xiquet i una xiqueta del col·legi Tomás de Villarroya de València, allotjats en l’Alberg d’Olocau, han tallat la cinta amb la qual ha quedat el pas franc per als primers visitants, als qui se’ls ha entregat diversos regals de record de l’aquari, entre l’aplaudiment dels empleats.

Màxima seguretat higiènica i sanitària

Per a facilitar a les famílies una visita segura i plaent de tot el conjunt del Oceanogràfic de la Ciutat de les Arts i les Ciències s’han introduït nombrosos canvis.



L’accés al major aquari d’Europa es podrà aconseguir amb la venda d’entrades per internet, a través de la web oceanografic.org, en la qual es poden consultar les condicions de les entrades i la visita, així com en les taquilles del recinte.

S’han senyalitzat recorreguts unidireccionals i hi ha un control estricte d’entrada i eixida en les zones interiors. En aquests espais, el personal del Oceanogràfic atendrà especialment perquè s’observen la distància social entre grups de visitants i l’aforament, que serà també d’un 75% de la seua capacitat.

En tots els punts necessaris s’ha marcat en el sòl i en altres llocs visibles com a passamans, el senyal de separació de metre i mig.

En el Delfinari, amb capacitat per a 1.600 persones, també s’aplica la reducció de l’aforament i la distància mínima entre grups de familiars, parelles i individus.

La pàgina web del Oceanogràfic ofereix la possibilitat de descarregar el mapa de l’aquari en els telèfons mòbils per a orientar-se durant la visita.

Per tots els recorreguts, al costat dels caixers del pàrquing, màquines de “vending” i totes les entrades als diferents edificis del Oceanográfic i en els punts de major concurrència s’han col·locat dispensadors de gel hidroalcohólico. També en els banys i lavabos s’han posat els recursos necessaris i les marques visibles perquè es mantinga la distància mínima i no concórrega un grup inadequat d’usuaris.



A les botigues del centre, s’ha marcat l’entrada i l’eixida per diferents vies i s’ofereixen dispensadors d’hidrogel. En aquests establiments és obligatori l’ús de la màscara i dels guants, alhora que s’ha de mantindre la distància mínima indicada.



Idèntiques mesures s’han establit en els punts de restauració. En la Llotja, l’autoservei, s’ha organitzat de tal forma que el públic no haja de proveir-se directament de coberts i plats ni entre en contacte amb el menjar.

Igualment s’ha reduït l’aforament dels restaurants Oceans i Submarí i en els llocs de venda de menjars en els vials s’ha organitzat per a evitar la aglomerción de clients, s’ha proveït de gel hidroalcohólicos i les pantalles de metracrilato, que, igualment, estan col·locats en tots aquells punts de venda.

Quant als empleats s’han organitzat tots els recursos per a impedir el contagi mitjançant les obligatòries màscares, gel, distància de seguretat en els llocs de treball i una neteja continua i intensa.

Promoció especial de l’1 al 10 de juliol

La promoció especial amb la qual celebra la seua reobertura el Oceanográfic consisteix en el fet que, entre l’1 i el 10 de juliol, s’ofereix la tarifa infantil – 23,30 euros- a qualsevol persona que compre les seues entrades amb 48 hores d’antelació a la seua visita. Les entrades estaran disponibles a través de la venda “en línia” del Oceanogràfic. La promoció té un contingent de venda màxim de 2.000 persones per dia.

OCEANOGRÀFIC de València, amb més de 23,6 milions de visitants des de 2003, és l’element més rellevant de la Ciutat de les Arts i els Ciències i el centre més visitat de la Comunitat Valenciana. Gestionat per Avanqua, pertanyent a Global Omnium, el Oceanogràfic és l’aquari més gran d’Europa en el qual es representen tots els ecosistemes del planeta. L’objectiu final és que el Oceanogràfic contribuïsca al coneixement i la conservació del medi ambient marí, proporcionant als nostres visitants una experiència única, enriquidora i atractiva.

FUNDACIÓ OCEANOGRÀFIC de València naix amb l’objectiu d’ampliar la missió de l’aquari, complementant-la amb el desenvolupament d’iniciatives de responsabilitat social i ambiental que impregnen l’esperit i el treball realitzats.

SOBRE EL GRUP AVANQUA. Integrat per Global Omnium, l’Aquari de Vancouver (el Canadà) i Ket Gestió des d’agost de 2015 es converteix en principal accionista del projecte NOU OCEANOGRÀFIC de València amb dos objectius principals: actuar com a pol d’atracció turística cap a València i ser un centre científic que es preocupa per la conservació, investigació i divulgació de la vida marina.