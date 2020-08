L’ orquestra La Pato afronta la perdua de les 80 actuacions que tenia tancades per la covid-19

Connect on Linked in

L’equip de La Pato el conformen 17 persones que ara no poden treballar

Molts pobles no poden concebre les seues festes sense orquestres. Per això, músics, ballarins, cantants, tècnics de so, d’il·luminació, de muntatge, entre altres, es passen els estius de poble en poble animant festejos. És la temporada alta de les orquestres i el moment de facturar per a sobreviure la resta de l’any.

Enguany a causa de la crisis sanitària, les festes estan suspeses i les orquestres veu com el seu treball està en pausa.

L’equip de l’orquestra La Pato el conformen 17 persones, de les quals 9 són músics i cantants, un tècnic de llum i altre tècnic de so, 5 persones de muntatge i un xòfer que ara han d’afrontar aquesta nova situació.

L’orquestra La Pato tenia tancades 80 actuacions, el 7 de març feren l’ultima i ara no saben quant podran reanudar la seua activitat.

Durant el confinament els membres de l’orquestra decidiren tirar endavant una cançó i des de les seues cases gravaren un vídeo amb un tema de Rozalen.

Sense revetles en les quals poder cantar, el sector tem que moltes orquestres acaben desapareixent.

Ara tan sols queda esperar a veure quan podran tornar a inundar els pobles i ciutats amb la seua música.