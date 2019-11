l Ribera Alta l’Alcúdia guanya contra a l’Onda (35-23)

Print This Post

Va ser a la segona part on l’equip d’handbol de la Ribera va remuntar.

El Ribera Alta l’Alcúdia es presentava davant de la seua afició en la sèptima jornada de lliga com un equip que sols ha empatat un partit en set jornades, la resta han sigut totes victòries. L’Alcúdia va tindre un partit molt complicat contra l’Onda. En la primera part, s’arribà al descans en un avantatge per part del conjunt local sols per 4 gols. En la represa, l’equip d’Eduardo Escartí, l’Alcúdia, es va animar a mesura que l’equip de l’Onda abaixava la guàrdia. Finalment, l’equip de l’Alcúdia va remuntar i va arribar a la fi de l’encontre amb una victòria còmoda.



El partit va estar durant 50 minuts molt igualats però en els últims 15, l’Alcúdia es va posar a funcionar per tal de guanyar-lo. El resultat final ha estat en 35-23. L’Alcúdia ja es prepara per a la pròxima jornada.