L’1 d’octubre arranca una nova temporada del programa Climateri

Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Alzira posa en marxa una nova edició del programa Climateri, per al curs 2019-2020. El climateri constituïx una etapa de la vida de la dona de límits imprecisos, situada entre els 45 i 64 anys d’edat. És una època en la qual es produïxen importants canvis, tant des del punt de vista físic com social. L’educació sanitària junt amb l’activitat física durant este període es convertix en un element clau per a la promoció de la salut.



Les activitats oferides començaran a impartir-se el dimarts 1 d’octubre en les instal·lacions esportives del Fontana Mogort, en la sala habilitada per al desenvolupament d’activitats, mentre que la piscina coberta serà l’espai on es portarà a terme l’activitat aquàtica, així com els massatges.



El termini de matrícula s’obri el dilluns 16 de setembre en el Servei Municipal d’Esports per a qualsevol de les tres activitats programades: gimnàstica (45 €/trimestre); gimnàstica i activitat aquàtica (48 €/trimestre) i gimnàstica, activitat aquàtica i massatge (54 €/trimestre).



Per a participar de qualsevol d’estes activitats cal emplenar una fitxa, la finalitat de la qual és la creació i actualització de la base de dades; sense este requisit no es podrà accedir a les activitats del Programa Climateri 2019-2020.



“La Regidoria d’Esports realitza tot tipus d’activitats per tal d’aplegar al major segment de població, siga quina siga la seua edat, conscients de la necessitat de realitzar qualsevol activitat física de manera regular, ja que està demostrat que és una pràctica molt beneficiosa en la prevenció, desenrotllament i rehabilitació de la nostra salut, a més de contribuir a establir un benestar mental, millorant l’autonomia de la persona, la memòria i la rapidesa d’idees”, ha matisat Fernando Pascual, Regidor d’Esports.