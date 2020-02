La‌ ‌Regidoria‌ ‌d’Igualtat‌ de Picassent ‌reedita‌ ‌la‌ ‌seua‌ ‌campanya‌ ‌«Te’n‌ ‌podria‌ ‌dir‌ ‌mil»‌ ‌amb‌ ‌motiu‌ ‌del‌ ‌ 8M‌

Connect on Linked in

Esta campanya suposa una continuació de la impulsada amb motiu del 8M en 2019, amb el mateix nom, així com Dones de futur impulsada l’any 2015. Totes elles dissenyades amb l’objectiu de visibilitzar el paper de les dones a la història i crear referents positius per a dones, joves i xiquetes.



Te’n podria dir mil» és, per segon any consecutiu, l’eslògan que ha escollit la Regidoria d’Igualtat per a englobar totes les accions organitzades al voltant del 8M, Dia internacional de les Dones. Un eslògan pres del projecte «Igualem-nos» impulsat per l’IES Càrcer i dirigit per Laura Capsir Maiques, amb qui s’ha creat una sinergia al llarg d’estos dos anys i al qual s’ha volgut recolzar donant visibilitat entre la ciutadania de Picassent.



Amb esta campanya, la Regidoria d’Igualtat vol contribuir a visibilitzar i reconéixer el paper de les dones, del 50% de la població, que durant segles se’ls ha assignat un paper secundari i, en molts casos, han patit el menyspreu d’aquells que han escrit la història. A poc a poc, gràcies als estudis de gènere, a accions institucionals, d’entitats privades i de persones anònimes, s’ha anat visibilitzant, recuperant i mostrant el paper vital de les dones a la història i no sols d’aquelles que han realitzat aportacions a la humanitat sinó també d’aquelles que, dia rere dia, des del seu espai, ho fan de manera anònima.

Així s’ha manifestat al respecte, l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, «És moment de reescriure la història en femení i, naturalment, oferir referents positius per a totes les dones, però especialment per a joves i xiquetes joves i xiquetes que es troben en un moment de construcció i de presa de decisions sobre qui volen ser i on i com dirigir les seues energies i les seues potencialitats».