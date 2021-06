La 10k Alboraia Contra el Càncer no es celebrarà aquest estiu

Print This Post

Per a continuar donant suport a la lluita contra el càncers es podrà adquirir una bossa solidària a partir del 23 de juny

Des de la 10K Alboraia Contra el Càncer han llançat un comunicat sobre la pròxima edició de la carrera solidària.

L’Ajuntament d’Alboraia i la Junta Local Contra el Càncer d’Alboraia han acordat que no se celebrarà l’edició de 2021 de la prova 10K Alboraia Contra el Càncer. Aquesta decisió s’ha pres ja que un esdeveniment d’aquestes característiques podria posar en perill la salut dels participants, voluntaris i espectadors, a més de fomentar la massificació en esdeveniments.

Els qui l’any passat van triar l’opció de mantindre la inscripció per a l’edició d’enguany, la inscripció es manté per a l’edició de l’any 2022.

A pesar que en 2021 no se celebrarà la prova, hi haurà una 10K Alboraia Contra el Càncer especial, ja que a partir del dimecres 23 de juny es posarà a la venda una bossa solidària que es podrà adquirir per 5€, i que inclourà una banderola de la carrera perquè decorem els nostres balcons.

Els punts de venda en col·laboració de la Junta Local contra el Càncer d’Alboraia i l’associació Xufarunners en els quals poder adquirir el pack són:

Recepció de la Ciutat de l’Esport: des del 23 de juny fins a esgotar existències de 9.00 a 21.00h de dilluns a divendres.

Poble: Junta local contra el Càncer d’Alboraia, cantonada d’Ausiàs March amb Peris Aragó del 23 al 25 de juny de 18.00 a 21.00h.

Platja de la Patacona: Associació Xufarunners, Plaza General Basset 23 i 25 de juny de 18.00 a 21.00h.

Port Saplaya: Associació Xufarunners, Posta Sanitària 24 de juny de 18.00 a 21.00h.

El dia 26 de juny de 18.00 a 21.00h en el Passeig d’Aragó hi haurà un lloc de venda de banderes i es muntarà l’arc de meta de la carrera, per a qui vulga puga fer-se fotos amb samarretes d’edicions anteriors de la carrera.

Des de l’organització s’ha volgut agrair a la Junta Local contra el Càncer d’Alboraia i l’associació Xufarunners tota la seua ajuda i col·laboració.