La 10K Godella Nicoboco torna el dissabte, 25 de setembre, després d’uns mesos molt difícils en els quals la pandèmia de la COVID-19 ha provocat que no se celebraren carreres per a evitar que es produïren nous contagis i lluitar contra la crisi sanitària atenent les recomanacions sanitàries.

Així, la dihuitena edició d’esta carrera popular, organitzada pel club godellenc A les 9 en col·laboració amb l’Ajuntament, tornarà a ser protagonista en el calendari esportiu dels atletes, àvids de tornar a calçar-se les sabatilles i eixir a competir en les diferents proves.

L’organització de la carrera, en la qual participaran homes i dones de totes les edats, ha establit les categories sènior, per a totes les edats, i veterà, per a persones nascudes en 1971 o en anys anteriors. Està establit que el vencedor absolut de la prova reba un trofeu, així com el primer local empadronat a Godella i els tres primers de cada categoria.

Les persones interessades a participar en la prova poden fer la seua inscripció en la pàgina web www.mychip.es/evento/10k-godella-nicoboco-10. El cost del dorsal serà de 10 euros fins a arribar al límit d’inscrits. Com en edicions anteriors, hi haurà una opció de 2 euros solidaris i voluntaris que seran destinats a Càritas de Godella.