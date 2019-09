La 12a edició de Tasta la Plaça conclou amb un èxit rotund de visitants

La varietat de productes, els preus econòmics i el fet de coincidir amb la Mostra de Mim provoca que centenars de ciutadans omplin el recinte del mercat central els dos dies

L’edició número dotze de Tasta la Plaça va concloure el dissabte amb un èxit rotund de visitants. Els més de 18.000 tíquets que es van vendre al preu de 1,5 euros així ho corroboren, en una edició en què han participat un total d’11 parades: carnisseria Celda, restaurant Sequial 20, carnisseria Fina, bar El Raconet, bar La Plaça, forn del Crist, Salasons & Xarcu, bar Bigot, Carpe Diem, Memente i carnisseria Amadeo. Tots ells van oferir als visitants les millors tapes, embotits, arrossos i dolços, elaborats amb productes que es poden trobar en el mercat central de Sueca, més conegut com a “la Plaça”.



“Estem molt satisfets amb el resultat d’esta edició perquè el més important és que iniciatives com esta tinguen tant d’èxit i que la gent conega la qualitat dels productes que pot trobar ací. Vull donar les gràcies a tots els comerços que han participat per la seua implicació i, des de la Regidoria de Mercats, esperem poder realitzar durant l’any moltes més activitats d’este tipus”, hi ha assenyalat la regidora responsable, Manoli Egea, qui va inaugurar esta edició, divendres passat, acompanyada per un gran nombre de membres de la Corporació, així com pel president de l’Associació de comerciants de la Plaça, Salvador Celda. “Este any, a més, hem decidit ampliar a dos dies, divendres i dissabte, la celebració d’este esdeveniment gastronòmic. En coordinació amb l’organització de la Mostra de Mim, vam decidir fer-ho així per a poder atendre també la demanda que s’esperava de gent que acudix a veure els espectacles”, ha explicat Egea.