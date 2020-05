La 134a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música s’ajorna a 2021

Connect on Linked in

La regidora de Cultura de l’Ajuntament de València, Glòria Tello, s’ha reunit hui amb el Comité Organitzador del Certamen Internacional de Bandes de Música de València per a estudiar l’actual situació generada pel coronavirus i la impossibilitat de celebrar l’esdeveniment en les dates programades per a enguany. D’esta forma, el comité ha decidit per unanimitat ajornar per a l’any vinent la celebració. I és que, un total de 22 societats musicals de la Comunitat Valenciana, de la resta d’Espanya i de Bèlgica, Escòcia, Hongria i Suïssa estava previst que concursaren en esta 134a edició del CIBM que, donades les restriccions de mobilitat i de l’estat de l’arma, és impossible celebrar: les bandes internacionals no poden vindre i les valencianes i les de la resta de l’Estat no han pogut assajar durant este període de temps.

Un dels aspectes que caldrà decidir ara és si es manté el Palau de les Arts com a localització, o es canvia a un espai obert per a celebrar el certamen. El que sí està clar, segons ha indicat la regidora Tello, és que a banda dels oficials, hi haurà uns altres premis destinats a la puntuació major del certamen, a la millor banda de la Comunitat Valenciana, a la millor interpretació de l’obra de lliure elecció de compositor de la Comunitat Valenciana, al millor director i al millor solista del certamen. El CIBM Ciutat de València, “és molt més que una magnífica trobada musical internacional, ja que València es convertix en els dies previs i, sobretot, els dies del concurs, en l’epicentre musical del tan volgut món de les societats musicals”.