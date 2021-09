La 13a edició de Tasta la Plaça ofereix una àmplia varietat de productes als seus visitants

Connect on Linked in

L’edició número tretze de Tasta la Plaça per fi ha pogut celebrar-se després de la cancel·lació l’any passat per la pandèmia. Els i les visitants han gaudit d’una gran varietat de tapes, embotits, arrossos i dolços, la majoria elaborats amb productes que es poden trobar en el mercat central de Sueca, més conegut com a ‘la Plaça’. En esta edició, han participat els següents negocis: Carnisseria Fina, Salasons & Xarcu, Forn del Cristo, Bar la Plaça, Bar Bigot, La Barra de Borja, Sequial 20, Bar Fernandet, Carpe Diem i El Xocolatero.

“Malgrat la situació de pandèmia i les condicions especials per a la celebració d’este tipus d’esdeveniments, hem aconseguit, una edició més, poder celebrar el nostre Tasta la Plaça, una iniciativa que es va crear amb la finalitat d’afavorir que, tant la ciutadania com els visitants, coneguen els productes de qualitat que pot trobar en el nostre mercat i en els nostres negocis d’hostaleria”, ha assenyalat la regidora de Comerç, Manoli Egea, qui ha tingut paraules d’agraïment per a tota la ciutadania pel seu comportament exemplar complint totes les normes de seguretat, així com per als negocis participants per la seua implicació. Junt a ella, han assistit els regidors Joan Carles Vázquez i Carmen Pérez.