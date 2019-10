La 26ª Mostra Internacional de Pallasses i Pallassos de Xirivella promou la igualtat, la diversitat i la integració social a través del llenguatge universal de la rialla

Connect on Linked in

La Mostra retrà homenatge a la pallassa valenciana Amparo Mayor, Serpentina

La 26a Mostra Internacional de Pallasses i Pallassos de Xirivella, programada del 8 al 17 de novembre, dedicarà la seua 26a edició a la dona clown amb una suggeridora programació teatral pensada per a tota la família en la qual estaran presentes les realitats socials del nostre temps a través del llenguatge universal del riure. Així ho ha revelat el festival aquest matí en una roda de premsa realitzada en la Casa de la Dona de la localitat.

Sota aquest prisma de reivindicar la presència de la dona en el món del clown, San Fran, director de la Mostra, qui ha recordat que fins al segle XVIII estava molt mal vist que les dones rigueren en públic, ha revelat que aquesta 26a edició “retrà un homenatge a la pallassa valenciana Amparo Mayor, Serpentina, per la seua llarga trajectòria i el seu treball indispensable dins de la companyia de teatre PTV-Clowns”. I ho farà en una edició que pretén ser “una experiència humorística del gènere femení còmic i l’escenari per continuar el camí transformador cap a la llibertat on la dona és subjecte generador del riure”.

D’altra banda, el regidor de Cultura i Benestar Social, Roberto Romero, ha assenyalat que “Xirivella sempre ha apostat per la Cultura i en aquesta edició especial de pallasses de la Mostra per la transversalitat amb la regidoria de Cultura, Educació i Igualtat, i per continuar sent element integrador amb l’estimable col·laboració de l’Escola de Clown Hijas e Hijos de Augusto, Dones Clown i l’Associació de Comerciants de Xirivella”. La Mostra, ha destacat, “ens recorda la importància que té en les nostres vides aqueix pòsit de riure que ens deixen les companyies participants i que ens convida a reflexionar sobre com podem millorar com a societat”. La regidora d’Igualtat, Paqui Martínez, s’ha mostrat “molt satisfeta i orgullosa d’un festival en la qual el seu director va apostar per la igualtat de manera contundent des dels seus inicis i en cadascuna de les seues edicions”.

El festival, declarat Festa d’Interés Turístic Provincial, ha ressaltat el Diputat de Cultura Xavier Rius, “dóna resposta amb la seua programació a la necessitat de disposar de tones d’humor per a poder afrontar i suportar la realitat i enaltir el paper alliberador que té el riure i d’actuar com una expressió de llibertat i de tancament contra la por”. La Mostra de Xirivella és una porta oberta a la llibertat des de fa 26 anys, ha remarcat el director de l’Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, “que plasma la capacitat transformadora de l’humor i la consolidació artística del món de les pallasses i de valors com l’educació, la igualtat, la inclusió o la solidaritat, a més de ser un element vertebrador de la Cultura que hem de fer en la nostra comunitat”.



Compromís social, humor i fantasia

El llenguatge emocional del cos i el poder universal del riure sustentaran una programació en la qual la dona, a través del circ, el teatre, la música, la dansa o la poesia, serà la figura única i principal de tots els espectacles. Però més enllà del segell femení, les peces d’aquesta edició es distingeixen per reflectir l’interès i el compromís de les creadores actuals per qüestions socials del nostre temps com les desigualtats socials, la discriminació, la temàtica de les fronteres o els problemes mediambientals. I tot això amb l’empremta sempre del l’humor, la fantasia i la màgia.

El Teatre Auditori Municipal i els carrers i places de Xirivella acolliran prop d’una vintena de propostes escèniques i activitats variades. Veus que no veus desembarcarà al teatre amb la prestigiosa pallassa catalana Pepa Plana, Premi Nacional de Cultura, qui s’aliarà amb el talent de Noël Olivé per subvertir els números clàssics i reviure la tradició més pallassa en clau de dona amb un espectacle poètic i divertit, per a públic jove i adult, en què les seues protagonistes juguen però també mosseguen. La veu, la música i el clown teixiran la proposta de circ líric Sophie, muntatge de les valencianes Malbó que mostrarà diferents situacions de l’univers femení per proclamar un cant a la llibertat. Per part seua, la reconeguda companyia francesa Paula Malik convidarà al públic a deixar sortir la seua animalitat a partir de la complicitat que es genere en el concert de la Band’Animal, espectacle transgressor de clown musical i humor absurd. Des de Castella i Lleó, La Risa de la tortuga prendrà l’escenari de l’Auditori amb Hasta la gota per plasmar amb molt d’humor la problemàtica ambiental dels plàstics en els nostres mars. I tot això sense oblidar la celebració del ja tradicional Concurs de Números Clown Los Hijos de Augusto, que en la seua 14a edició reunirà diferents companyies i artistes procedents de la nostra comunitat, Andalusia y Portugal.

En la Mostreta Escolar que any rere any realitza el festival en funcions matutines en el Teatre Auditori, centenars de xiquets i xiquetes podran gaudir de quatre muntatges ideats per fer volar la imaginació, aprendre i gaudir al mateix temps. Esto es un poema és el resultat de la unió dels experimentats Titiriteros de Binéfar i la jove companyia de La Rioja Violeta i Péndula, una absurda i divertida història que incideix en la importància de cuidar l’amistat. Procedents d’Aragó, Las Pituister posaran en evidència el ridícul que resulten les desigualtats socials, laborals i familiars entre homes i dones en Ni más ni menos. Per altra banda, la pallassa valenciana Rosana Mira despertarà les emocions i somriures del públic infantil amb Flor Flora. Emoticuentos i convidarà en altre espectacle, Peus, passet a passat, a descobrir l’aventura vital d’una xiqueta que ha d’acceptar fer-se major, ser autònoma i independent.

L’art més pallasso aterra als carrers amb propostes innovadores

Els carrers i places de Xirivella es convertiran en amfiteatres a l’aire lliure per a acollir altres quatre espectacles. Les andaluses Bambalas comptaran en Alascirco la història de superació de tres germanes que uneixen les seues forces en escena realitzant diferents destreses circenses per lograr les seues metes. L’espai públic acollirà també Rojo, en el qual Mireia Miracle Company abordarà la temàtica de les fronteres des de l’humor, la tendresa i el llenguatge gestual. Un espectacle poètic de clown i dansa que busca la interacció amb el públic, reconegut amb el Premi Circaire de Circada Off i el Zirkólika al Millor Artista Emergent.

Les acrobàcies i equilibris impossibles de la Finestra del Nou Circ irrompran en una de les places de la població amb Memphis and Cirk, proposta de clown i música en directe executat per sis artistes. I el públic d’aquesta edició podrà gaudir també de Rosana i Nanets Banda Rock, que participaran en la Festa Clown de clausura interpretant temes de rock en valencià i diversos sketchs teatrals amb la pallassa Pupetes, exhibició que amenitzarà la tradicional xocolatà que posarà la guinda final a la festa teatral de la Mostra.

La programació s’amplifica i complementa amb una sèrie d’activitats gratuïtes obertes al públic com la festa clown i l’homenatge a Serpentina; el Taller de risoterapia; l’exposició fotogràfica Dues maneres de viure el riure; el curs La pallassa de cada dona, impartit per Amaia Prieto; les clownconferències; els concerts de música; o l’esmorzar solidari a favor de PayaSOSpital.

La 26a Mostra Internacional de Pallasses i Pallassos està organitzada per l’Ajuntament, la Regidoria de Cultura i la Casa de Cultura de Xirivella, està patrocinada per SARC/Diputació de València, l’Institut Valencià de Cultura, la Generalitat Valenciana, el Ministeri de Cultura, i Turisme Comunitat Valenciana i conta amb l’estimable col·laboració de diversos comerços i col·lectius socials i culturals de la localitat.